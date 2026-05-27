  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắc Ninh phát hiện 52 công nhân, người lao động dương tính với ma túy

Thứ Tư, 11:34, 27/05/2026
VOV.VN - Qua kiểm tra hơn 1.400 lao động thời vụ, người từ tỉnh ngoài đến địa phương làm việc, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện 52 trường hợp dương tính với ma túy.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, từ đầu năm đến nay, công an các phường, xã trên địa bàn đã tăng cường rà soát, kiểm tra cư trú gắn với xét nghiệm ma túy đột xuất tại các cơ sở cho thuê lưu trú, lán trại công nhân, khu công nghiệp và địa bàn dân cư phức tạp.

bac ninh phat hien 52 cong nhan, nguoi lao dong duong tinh voi ma tuy hinh anh 1
Công an phường Nếnh kiểm tra cư trú, kết hợp kiểm tra ma túy tại khu lán trại công trình thuộc tổ dân phố Nam Ngạn

Kết quả, qua kiểm tra hơn 1.400 lao động thời vụ, người từ tỉnh ngoài đến địa phương làm việc, phát hiện 52 trường hợp dương tính với ma túy.

Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 3, ghi nhận 7 trường hợp; tháng 4 ghi nhận 11 trường hợp và tháng 5 phát hiện tới 34 trường hợp dương tính với ma túy. Trong số này, lực lượng chức năng đã khởi tố hàng chục trường hợp trong các vụ án liên quan ma túy, còn lại xử phạt hành chính và lập hồ sơ quản lý theo quy định.

Gần đây, Công an phường Bắc Giang phát hiện 9 công nhân lưu trú tại tổ dân phố Chùa Thành dương tính với ma túy; bắt quả tang 5 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà trọ ở tổ dân phố Nam Giang 1.

bac ninh phat hien 52 cong nhan, nguoi lao dong duong tinh voi ma tuy hinh anh 2
Các đối tượng trong vụ án mua bán, tàng trữ 2,7 kg ma túy tại phường Võ Cường

Tại phường Hạp Lĩnh, qua 3 đợt kiểm tra đột xuất công nhân làm việc tại một số công trình, dự án đang thi công trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện 4 trường hợp dương tính với ma túy, đồng thời làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của các đối tượng liên quan.

Tại phường Nếnh, qua kiểm tra các cơ sở lưu trú, lán trại, quán hàng phát hiện gần 20 đối tượng dương tính với ma túy.

Bảo Nam/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh Công an tỉnh Bắc Ninh dương tính ma tuý sử dụng ma tuý
Tin liên quan

Triệt phá đường dây lừa đảo bán xe giá rẻ qua mạng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh đã gửi hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho có đóng dấu giả của các cơ quan như hải quan, thuế…Sau khi khách hàng chuyển tiền chúng lập tức chặn liên lạc bị hại.

Bắc Ninh phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn lòng thối chuẩn bị đi tiêu thụ

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện cơ sở tại TDP Tân Ngọc, phường Tân An đang kinh doanh 3.000kg ruột lợn và 250kg ruột lợn sấy khô không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Bắc Ninh khởi tố 2 người nước ngoài cướp hơn 1,1 tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng người nước ngoài để điều tra về tội “Cướp tài sản” là 300.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng).

