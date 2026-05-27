Bắc Ninh phát hiện 52 công nhân, người lao động dương tính với ma túy

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, từ đầu năm đến nay, công an các phường, xã trên địa bàn đã tăng cường rà soát, kiểm tra cư trú gắn với xét nghiệm ma túy đột xuất tại các cơ sở cho thuê lưu trú, lán trại công nhân, khu công nghiệp và địa bàn dân cư phức tạp.

Kết quả, qua kiểm tra hơn 1.400 lao động thời vụ, người từ tỉnh ngoài đến địa phương làm việc, phát hiện 52 trường hợp dương tính với ma túy.

Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 3, ghi nhận 7 trường hợp; tháng 4 ghi nhận 11 trường hợp và tháng 5 phát hiện tới 34 trường hợp dương tính với ma túy. Trong số này, lực lượng chức năng đã khởi tố hàng chục trường hợp trong các vụ án liên quan ma túy, còn lại xử phạt hành chính và lập hồ sơ quản lý theo quy định.

Gần đây, Công an phường Bắc Giang phát hiện 9 công nhân lưu trú tại tổ dân phố Chùa Thành dương tính với ma túy; bắt quả tang 5 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà trọ ở tổ dân phố Nam Giang 1.

Tại phường Hạp Lĩnh, qua 3 đợt kiểm tra đột xuất công nhân làm việc tại một số công trình, dự án đang thi công trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện 4 trường hợp dương tính với ma túy, đồng thời làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của các đối tượng liên quan.

Tại phường Nếnh, qua kiểm tra các cơ sở lưu trú, lán trại, quán hàng phát hiện gần 20 đối tượng dương tính với ma túy.