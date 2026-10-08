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Bắc Ninh yêu cầu chấn chỉnh hoạt động chợ Hòa Đình sau phản ánh của VOV

Thứ Năm, 16:27, 08/10/2026
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VOV.VN - Sau phản ánh của VOV, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh trực tiếp kiểm tra khu vực chợ Hòa Đình, yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, dừng đỗ xe trái quy định, bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông.


Như Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã phản ánh, tình trạng kinh doanh, buôn bán nông sản tại khu vực chợ Hòa Đình, tổ dân phố Hòa Đình, phường Võ Cường, diễn ra nhộn nhịp, trong đó có tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định.

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh đã chủ trì kiểm tra thực địa và làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình hoạt động tại khu vực chợ Hòa Đình. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Công an thành phố, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

bac ninh yeu cau chan chinh hoat dong cho hoa Dinh sau phan anh cua vov hinh anh 1
Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh kiểm tra thực địa và làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình hoạt động tại khu vực chợ Hòa Đình

Tại hiện trường, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hoạt động kinh doanh, buôn bán nông sản, tình trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè tại khu vực chợ. UBND phường Võ Cường báo cáo tình hình quản lý, tổ chức hoạt động tại khu vực chợ, những tồn tại, hạn chế và các giải pháp đã triển khai nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ thực trạng, nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế tại khu vực chợ Hòa Đình; đồng thời đề xuất các giải pháp trước mắt để chấn chỉnh, kiểm soát hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố yêu cầu kiên quyết không để tái diễn tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, dừng đỗ phương tiện trái quy định, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

UBND phường Võ Cường được yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để duy trì trật tự tại khu vực chợ, tránh tình trạng xử lý xong lại tái diễn.

bac ninh yeu cau chan chinh hoat dong cho hoa Dinh sau phan anh cua vov hinh anh 2
Vào các khung giờ khoảng từ 16h-19h và 4h-7h sáng hàng ngày, hoạt động mua bán, tập kết hàng hóa cùng nhiều xe tải chở hàng nông sản vào ra khu vực tấp nập khiến giao thông bị cản trở, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông

Về lâu dài, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh giao cơ quan chức năng tham mưu, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Chợ hạng I và bãi đỗ xe tĩnh tại phường Võ Cường và phường Hạp Lĩnh, với diện tích khoảng 9,5 ha.

Theo định hướng, dự án sẽ từng bước hình thành hệ thống hạ tầng thương mại, dịch vụ đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mua bán của người dân. Đây cũng được xem là giải pháp lâu dài nhằm sắp xếp, ổn định hoạt động kinh doanh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại khu vực chợ Hòa Đình.

Trước đó, VOV đã phản ánh tình trạng khu vực chợ nông sản Hòa Đình hoạt động nhộn nhịp giữa khu dân cư, dù tại một số vị trí có biển cấm. Hoạt động mua bán cùng việc phương tiện dừng, đỗ, tập kết hàng hóa tại lòng đường, vỉa hè tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khu vực.

Kinh Bắc/VOV.VN
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