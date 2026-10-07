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Bắc Ninh chấn chỉnh hoạt động xe tập lái sau vụ tai nạn chết người

Thứ Tư, 15:21, 07/10/2026
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VOV.VN - Sau vụ tai nạn liên quan xe tập lái khiến một giáo viên tử vong, UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu rà soát toàn diện 14 cơ sở đào tạo lái xe, siết quản lý giáo viên, học viên, phương tiện và tăng cường kiểm tra các tuyến đường có mật độ xe tập lái cao.

Thời gian qua, công tác đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn thành phố Bắc Ninh cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện có 14 cơ sở đào tạo lái xe ô tô với tổng lưu lượng khoảng 30.000 học viên. Số lượng xe tập lái thường xuyên lưu thông trên đường tương đối lớn, nhất là tại các khu vực đông dân cư, tuyến đường có mật độ phương tiện cao, tạo áp lực đối với hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông.

Đáng chú ý, khoảng 19h45 ngày 26/9/2026, trên đường tỉnh 276 mới, đoạn qua thôn Thượng, xã Phật Tích, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô tập lái, khiến giáo viên dạy lái xe tử vong, học viên bị thương.

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Hiện trường vụ tai nạn

Qua theo dõi, cơ quan chức năng nhận định hoạt động đào tạo, thực hành lái xe trên địa bàn vẫn còn một số vấn đề cần chấn chỉnh, nhất là việc tổ chức thực hành trên đường; quản lý giáo viên, học viên, phương tiện; quản lý dữ liệu đào tạo và dữ liệu DAT.

Việc bố trí thời gian, tuyến đường và số lượng xe tập lái tại một số cơ sở chưa thực sự gắn với điều kiện hạ tầng, mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế. Thành phố yêu cầu thường xuyên rà soát, đánh giá quy mô, điều kiện tổ chức đào tạo của từng cơ sở để kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu, Sở Xây dựng chủ trì rà soát, đánh giá toàn diện điều kiện và quy mô hoạt động của các cơ sở đào tạo lái xe ô tô. Nội dung tập trung vào cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động, lưu lượng đào tạo được cấp, số lượng học viên, đội ngũ giáo viên, phương tiện, địa điểm đào tạo, việc tổ chức thực hành trên đường, chạy DAT và chấp hành các quy định pháp luật.

Sở Xây dựng được yêu cầu hướng dẫn các cơ sở đào tạo chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức đào tạo; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, bộ phận quản lý đào tạo và giáo viên trong quản lý, hướng dẫn, kiểm soát học viên.

Đặc biệt, giáo viên dạy thực hành phải trực tiếp quản lý, hướng dẫn, kiểm soát học viên; kiểm tra các điều kiện an toàn trước khi đưa xe ra đường; nhắc nhở học viên chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông và kịp thời can thiệp khi học viên điều khiển phương tiện không bảo đảm an toàn.

Các cơ sở đào tạo phải tổ chức đúng chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm, hạng giấy phép lái xe và lưu lượng được phép. Thời gian, tuyến đường, khu vực và số lượng xe tập lái phải được bố trí phù hợp với điều kiện hạ tầng, tình hình giao thông, thời tiết; chủ động điều chỉnh khi điều kiện thực tế không bảo đảm an toàn.

bac ninh chan chinh hoat dong xe tap lai sau vu tai nan chet nguoi hinh anh 2
UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu rà soát toàn diện 14 cơ sở đào tạo lái xe, siết quản lý giáo viên, học viên, phương tiện

Đối với lực lượng Công an, UBND thành phố yêu cầu chủ động nắm tình hình hoạt động của xe tập lái; tiếp nhận, tổng hợp, phân tích thông tin về thời gian, tuyến đường, khu vực, số lượng và mật độ xe tập lái do Sở Xây dựng và các cơ sở đào tạo cung cấp.

Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng xác định các tuyến, địa bàn và thời gian có nguy cơ phát sinh phức tạp về trật tự, an toàn giao thông để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Công an thành phố được yêu cầu xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại các tuyến, địa bàn có hoạt động đào tạo lái xe; tăng cường lực lượng ở những khu vực, thời gian có mật độ xe tập lái cao hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Các hành vi được tập trung kiểm tra, xử lý gồm chạy không đúng tuyến đường trong giấy phép xe tập lái; không có người ngồi bên cạnh để bảo trợ tay lái cho học viên; sử dụng xe tập lái không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn; không gắn biển “TẬP LÁI” theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng được yêu cầu định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của xe tập lái, các trường hợp vi phạm, tai nạn giao thông, sự cố liên quan và những vấn đề phát sinh để kịp thời có giải pháp chấn chỉnh, phòng ngừa.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
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