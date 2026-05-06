Đột kích sòng bạc trá hình ở biên giới Lạng Sơn, khởi tố 66 đối tượng

Thứ Tư, 22:55, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an Lạng Sơn đột kích tụ điểm đánh bạc núp bóng khu vui chơi giải trí ở khu vực biên giới, bắt quả tang gần 100 người tham gia, thu giữ lượng tiền và chip quy đổi hơn 300 tỷ đồng, khởi tố 66 đối tượng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường các biện pháp nắm tình hình, đấu tranh triệt phá tội phạm đánh bạc trên tuyến biên giới, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa đấu tranh, triệt phá thành công tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc “núp bóng” hoạt động dưới vỏ bọc khu vui chơi giải trí có sự tham gia của gần 100 người nước ngoài và Việt Nam với tổng số tiền trên 301 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Quang Huyên (áo trắng, đứng giữa) - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh triệt phá vụ án

Ngày 21/4, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và Đại tá Nguyễn Quang Huyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Công an xã Hoàng Văn Thụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh, Đội Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã triển khai lực lượng đồng loạt kiểm tra Khách sạn Thái Dương và Khu vui chơi giải trí của Công ty TNHH Thái Dương (địa chỉ tại Khu II, đường Trục Chính, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn).

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang tại khu vực các bàn chơi có khoảng 80 người nước ngoài và người Việt Nam đang có hành vi tổ chức đánh bạc tại các bàn chơi với các hình thức như: Long Hổ, NiuNiu, Baccarat, Fan - Tan, khách chơi thắng thua sẽ đổi chíp (Phỉnh) ra tiền mặt nhân dân tệ và ngược lại, với quy ước 1 phỉnh = 1 nhân dân tệ = 3.681 đồng tiền Việt Nam (theo tỷ giá thời điểm bắt quả tang).

Tang vật thu giữ tại các bàn đánh bạc thu giữ số chip (phỉng) đang được sử dụng để đánh bạc với tổng giá trị điểm chip trên 2,1 triệu nhân dân tệ (quy đổi tương đương gần 8 tỷ đồng tiền Việt Nam). Thu trên người các đối tượng tham gia đánh bạc gần 24 nghìn điểm chip, tương ứng gần 24 nghìn nhân dân tệ (quy đổi tương đương trên 88 triệu đồng).

Tại quầy thu ngân của khu vui chơi thu giữ số tiền mặt gần 780 nghìn nhân dân tệ (quy đổi tương đương gần 3 tỷ đồng). Ngoài ra, còn thu giữ trong các két sắt số chip với tổng giá trị gần 82 triệu điểm phục vụ cho việc đánh bạc, tương ứng gần 82 triệu nhân dân tệ (quy đổi tương đương trên 301 tỷ đồng); 03 bộ máy vi tính, 04 đầu ghi camera, các đồ vật được các đối tượng sử dụng để đánh bạc và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Dưới danh nghĩa Câu lạc bộ vui chơi giải trí quốc tế, Tăng Hoa đã cho lắp đặt, bố trí các thiết bị, vật dụng như bàn đánh bài, dụng cụ chia bài, máy tính, hệ thống camera và thuê, điều hành nhóm đối tượng gồm người nước ngoài và người Việt Nam thực hiện các hoạt động tổ chức đánh bạc

Quá trình đấu tranh đã làm rõ Công ty TNHH Vui chơi giải trí và Du lịch Thái Dương do Zeng Hua (Tăng Hoa), sinh năm 1970, trú tại Ma Cao, Trung Quốc, chỗ ở hiện tại: Khu II, đường Trục Chính, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn là Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị, hoạt động kinh doanh nhiều dịch vụ khác nhau như lưu trú, karaoke, xoa bóp, trung tâm thương mại… Công ty được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài với tên gọi là Câu lạc bộ Vui chơi giải trí quốc tế.

Trong đó được kinh doanh loại hình trò chơi và máy trò chơi điện tử có thưởng bao gồm: máy giật xèng, máy Roulette, máy baccarat điện tử, máy Blackjack điện tử, máy sicbo hay Tài sỉu, máy đua ngựa hay máy đánh mạt chược, máy chơi poker. Tuy nhiên, tất cả các loại máy trên đều phải tự động hoàn toàn và không có sự tham gia của nhân viên doanh nghiệp.  

Dưới danh nghĩa Câu lạc bộ vui chơi giải trí quốc tế, Tăng Hoa đã cho lắp đặt, bố trí các thiết bị, vật dụng như bàn đánh bài, dụng cụ chia bài, máy tính, hệ thống camera và thuê, điều hành nhóm đối tượng gồm người nước ngoài và người Việt Nam thực hiện các hoạt động tổ chức đánh bạc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 66 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc (trong đó 48 đối tượng người nước ngoài, 18 đối tượng người Việt Nam)

Trong đó các đối tượng được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành, giám sát các bàn chơi đánh bạc; thực hiện chia bài, tính điểm, thu, trả chip thắng thua tại các bàn cho khách (đại diện nhà cái) và được trả lương theo tháng, hưởng tiền tip từ khách đánh bạc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 66 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc (trong đó 48 đối tượng người nước ngoài, 18 đối tượng người Việt Nam). Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tag: đánh bạc Lạng Sơn triệt phá tụ điểm đánh bạc casino trá hình khởi tố 66 đối tượng 18 người Việt Nam
Bắt giữ 18 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc
VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Phúc Lộc đã bắt giữ 18 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn.

VOV.VN - Ngày 18/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Phúc Lộc đã bắt giữ 18 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn.

Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức “liêng” tại Thái Nguyên

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức “liêng”, thu giữ hàng triệu đồng cùng tang vật liên quan.

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức “liêng”, thu giữ hàng triệu đồng cùng tang vật liên quan.

Con ruột cấu kết bạn bè phá két sắt lấy tài sản của gia đình

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Hòa Tiến. Đối tượng gây án con ruột cấu kết bạn bè phá két sắt lấy tài sản của gia đình.

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Hòa Tiến. Đối tượng gây án con ruột cấu kết bạn bè phá két sắt lấy tài sản của gia đình.

Ăn chặn tiền cứu trợ thiên tai, nguyên cán bộ xã Hải Anh (Ninh Bình) bị khởi tố

VOV.VN - Lợi dụng việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, một cựu cán bộ xã Hải Anh (Ninh Bình) đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt 60 triệu đồng tiền cứu trợ và bị cơ quan công an khởi tố.

VOV.VN - Lợi dụng việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, một cựu cán bộ xã Hải Anh (Ninh Bình) đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt 60 triệu đồng tiền cứu trợ và bị cơ quan công an khởi tố.

