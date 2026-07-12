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Bất động sản nghĩa trang hút nhà đầu tư giữa lúc thị trường trầm lắng

Chủ Nhật, 10:06, 12/07/2026
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VOV.VN - Phân khúc bất động sản nghĩa trang đang trở thành "mảnh đất màu mỡ" thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là những người có nguồn vốn hạn chế.

Chị Nguyễn Bích Ngọc (Hà Nội) kể, năm 2012, chị mua hơn 30m² đất nghĩa trang ở huyện Ba Vì, Hà Nội, dự định làm nơi yên nghỉ cho bố mẹ sau này. Tuy nhiên, cuối năm 2023, bố mẹ chị thay đổi nguyện vọng, muốn sau này được trở về quê hương, nên chị Ngọc quyết định chuyển nhượng lại phần đất này.

“Lúc tôi mua giá khoảng 5 triệu đồng/m², lúc bán lại giá là 25 triệu đồng/m². Tôi bất ngờ vì giá bán tăng nhiều như vậy”, chị Ngọc nói.

Vốn có kinh nghiệm trong việc kinh doanh bất động sản, rất nhanh chóng chị Ngọc nhận thấy đây là phân khúc đầu tư đầy tiềm năng. Vì thế, đang “đổ tiền” vào đất nền các tỉnh ven Hà Nội, từ cuối năm 2023, chị Ngọc chuyển hướng sang đầu tư bất động sản nghĩa trang.

“Đất nền tuy hút khách nhưng giá tăng quá mạnh nên dư địa tăng nữa không còn nhiều. Chưa kể rất đông nhà đầu tư tập trung ở phân khúc này khiến sự cạnh tranh lớn. Vì thế, tôi quyết định rẽ sang phân khúc đất nghĩa trang - một thị trường đang có dấu hiệu nóng dần và ngày càng hút khách. Và đặc biệt, thông thường 1 khách sẽ cùng lúc mua nhiều lô để dự phòng sẵn, do đó việc giao dịch cũng dễ dàng, thuận tiện hơn”, chị Ngọc nói.

bat dong san nghia trang hut nha dau tu giua luc thi truong tram lang hinh anh 1
Bất động sản nghĩa trang hút nhà đầu tư giữa lúc thị trường trầm lắng.

Thị trường mà chị Ngọc đang hướng đến là những dự án công viên nghĩa trang được quy hoạch bài bản, chuyên nghiệp. Các dự án này được thiết kế không khác một khu đô thị thu nhỏ khi có đủ cả nhà phố (mộ đơn), song lập (mộ đôi), đơn lập (mộ gia tộc), thậm chí còn có cả chung cư sau này (tường lưu tro cốt)... quy hoạch theo mô hình công viên nghĩa trang cao cấp, tính thẩm mỹ cao.

“Đầu tư phân khúc này thường khó lướt sóng, ít nhất phải vài ba năm. Tuy nhiên, ưu điểm là số vốn đầu tư không lớn, trong khi lợi nhuận khá cao. Bên cạnh đó, việc tìm khách hàng chuyển nhượng lại khá dễ dàng vì tiềm năng của phân khúc này lớn”, chị Ngọc chia sẻ.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Văn Hoà, một nhà đầu tư tại quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ, năm 2015, anh mua đất nghĩa trang tại Hòa Bình với giá chỉ 5 triệu đồng/m² để phục vụ nhu cầu gia đình. Đến năm 2024, anh nhận được lời chào mua lại với giá 27 triệu đồng/m².

“Tôi thực sự bất ngờ với khả năng tăng giá của phân khúc này và quyết định chuyển hướng đầu tư sang đất nghĩa trang. Đầu năm 2026, tôi đã đầu tư 400 triệu đồng vào các dự án nghĩa trang tại Ba Vì để chờ đợi sự tăng trưởng giá trị”, anh Hoà cho hay.

Lý giải sự sôi động của phân khúc này, anh Nguyễn Hưng Tuyền, một chuyên gia môi giới đất nghĩa trang quanh khu vực Hà Nội cho rằng nhu cầu về đất an táng ngày càng gia tăng, trong khi quỹ đất dành cho nghĩa trang lại hạn chế do quy hoạch. Các khu nghĩa trang lớn như Văn Điển, Thanh Thước, Vĩnh Hằng ở Hà Nội hiện đã gần như kín chỗ, chủ yếu chỉ còn đất chuyển nhượng lại.

bat dong san nghia trang hut nha dau tu giua luc thi truong tram lang hinh anh 2
Đầu tư bất động sản nghĩa trang phải đầu tư dài hạn.

Hiện tại, thị trường đang chuyển hướng về các dự án công viên nghĩa trang được quy hoạch bài bản và chuyên nghiệp. Những dự án tại các tỉnh ven Hà Nội như Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc được thiết kế như các khu đô thị thu nhỏ, với đầy đủ các loại hình dịch vụ như mộ đơn, mộ đôi, mộ gia tộc, thậm chí là chung cư lưu tro cốt.

Theo khảo sát, giá bán của phân khúc đất nghĩa trang hiện dao động từ 25 - 40 triệu đồng/m2. Cụ thể, đất nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hoà Bình cũ) ghi nhận giá sang nhượng phổ biến 28-39 triệu đồng/m². Hay tại Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng (Ba Vì, Hà Nội), nguồn cung gần như đã hết, giao dịch chủ yếu là sang tay với giá 25-28 triệu đồng/m²...

Trong khi đó, một lô đất nghĩa trang diện tích hơn 31 m² đang được chào bán khoảng 1,2 tỷ đồng, tương đương hơn 38 triệu đồng/m².

Theo đại diện chủ đầu tư dự án nghĩa trang Lạc Hồng Viên, bất động sản công viên nghĩa trang sẽ tiếp tục là một phân khúc bền vững trong dài hạn. Khác với các loại hình đầu tư mang tính chu kỳ, nhu cầu của phân khúc này mang tính ổn định và tất yếu, gắn với yếu tố nhân khẩu học và văn hoá.

Bên cạnh đó, khi tiêu chuẩn sống ngày càng nâng cao, người dân sẽ có xu hướng lựa chọn những không gian an nghỉ văn minh, xanh, sạch và có dịch vụ chuyên nghiệp. Điều này mở ra dư địa phát triển rất lớn cho các dự án được đầu tư bài bản.

Tuy nhiên, theo đại diện doanh nghiệp, đây không phải là kênh đầu tư ngắn hạn. Giá trị của sản phẩm sẽ được thể hiện rõ nhất trong trung và dài hạn, gắn liền với uy tín chủ đầu tư, chất lượng quy hoạch và năng lực vận hành.

Theo các chuyên gia, nhu cầu về chỗ an táng không ngừng tăng lên, nhưng quy hoạch đất nghĩa trang lại rất hạn chế. Do đó, giá đất nghĩa trang sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai.

Tuy nhiên, đầu tư vào bất động sản nghĩa trang cũng có những rủi ro và thử thách nhất định. Yếu tố tâm linh là điều khiến nhiều nhà đầu tư ngần ngại tiếp cận. Thêm vào đó, loại hình bất động sản này có quy định nghiêm ngặt về pháp lý và mục đích sử dụng, do đó không thể đầu tư ngắn hạn như các phân khúc khác.

Các nhà đầu tư cần phải cẩn trọng và nắm vững các yếu tố pháp lý và quy hoạch khi quyết định tham gia vào lĩnh vực này. Nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của các dự án nghĩa trang. Không ít dự án được quảng cáo là “công viên nghĩa trang” nhưng thực chất lại là đất nông nghiệp chưa được cấp phép chuyển đổi mục đích.

Châu Anh/VTC News
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