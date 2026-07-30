Điều gì làm nên sức hút của một khu đô thị xanh?

Khi lựa chọn nơi an cư, chị Thu Hương (36 tuổi, Thanh Hóa) cho biết gia đình chị dành nhiều thời gian để tìm hiểu môi trường sống hơn là chỉ quan tâm đến thiết kế hay diện tích căn nhà. "Mua nhà là quyết định lâu dài nên tôi muốn tìm một nơi mà cả gia đình có thể sống thoải mái và mang tính bền vững cho nhiều năm sau, đặc biệt là con có môi trường sống xanh để phát triển", chị Hương chia sẻ.

Thực tế, khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, khái niệm "sống xanh" cũng đang được nhìn nhận theo những tiêu chuẩn cao hơn. Người mua nhà hiện nay không chỉ quan tâm đến những gì nhìn thấy bằng mắt như công viên, hồ nước hay cảnh quan, mà còn chú ý đến những giá trị khác bên trong công trình: vật liệu xây dựng có tiết kiệm năng lượng hay không? Hệ thống xử lý nước thải ra sao, cách quản lý rác thải có thân thiện với môi trường hay không? Khu đô thị được vận hành như thế nào để giảm phát thải trong suốt vòng đời sử dụng?

Đây cũng là xu hướng đang dần hình thành tại nhiều địa phương có tốc độ phát triển mạnh như Thanh Hóa - nơi nhu cầu về những khu đô thị chất lượng cao ngày càng gia tăng cùng với đà tăng trưởng kinh tế và quá trình mở rộng không gian đô thị.

Eurowindow Light City sở hữu cảnh quan xanh, công trình xanh, vận hành tiết kiệm năng lượng

Trong bối cảnh đó, Eurowindow Light City được định hướng phát triển theo mô hình khu đô thị xanh với cách tiếp cận toàn diện hơn, khi yếu tố bền vững được tích hợp ngay từ khâu thiết kế, lựa chọn vật liệu cho đến giải pháp vận hành sau này.

Tại đây, các sản phẩm sử dụng hệ cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Low-E. Giải pháp này giúp hạn chế bức xạ nhiệt từ bên ngoài, giảm thất thoát nhiệt của điều hòa, đồng thời tăng khả năng cách âm, mang lại không gian sống yên tĩnh hơn giữa khu đô thị.

Anh Minh Quân, một khách hàng đang tìm hiểu dự án cho biết, trước đây gia đình từng sống tại căn hộ sử dụng hệ kính thông thường nên vào mùa hè điều hòa phải hoạt động liên tục. "Nếu cửa kính có khả năng cản nhiệt tốt thì không chỉ tiết kiệm tiền điện mà còn giúp ngôi nhà dễ chịu hơn. Những khoản tiết kiệm nhỏ mỗi tháng nhưng kéo dài hàng chục năm sẽ tạo ra giá trị rất lớn", anh nói.

Không dừng ở vật liệu xây dựng, dự án còn hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo thông qua hệ thống điện mặt trời phục vụ chiếu sáng cho đèn tường tại các căn biệt thự, shophouse cùng đèn sân vườn ở một số khu vực công cộng. Ngay cả khi điện lưới địa phương bị ngắt, khu đô thị vẫn sáng đèn.

Trong khi đó, vấn đề xử lý nước thải - vốn ít được người mua nhà để ý nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường sống - cũng được tính toán ngay từ đầu. Eurowindow Light City ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A trước khi xả ra môi trường, nước sau xử lý có thể dùng để tưới cây, góp phần bảo vệ nguồn nước và hệ sinh thái khu vực.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở hệ thống thu gom rác thải thông minh hoạt động bằng năng lượng mặt trời. Các thùng rác có khả năng tự động đóng mở, nén rác và gửi tín hiệu về trung tâm khi đầy, giúp tối ưu hoạt động thu gom, hạn chế tình trạng rác tồn đọng, giảm mùi và góp phần giữ gìn mỹ quan khu đô thị.

Theo nhiều khách hàng, đây đều là những chi tiết ít được nhắc tới trong quảng cáo, nhưng lại tạo nên chất lượng sống khác biệt khi cư dân thực sự chuyển về sinh sống.

Chị Thu Hằng một khách hàng sở hữu sản phẩm liền kề tại dự án chia sẻ: "Điều khiến tôi yên tâm là việc chủ đầu tư tính đến cả những vấn đề rất nhỏ như tiết kiệm điện, xử lý nước thải hay thu gom rác. Chính những yếu tố này mới quyết định cuộc sống mỗi ngày có thực sự thoải mái hay không".

Khu đô thị xanh Eurowindow Light City tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, Thanh Hóa

Các chuyên gia cho rằng, khi thu nhập của người dân ngày càng cải thiện, tiêu chí lựa chọn bất động sản cũng dịch chuyển từ nhu cầu "có nhà để ở" sang "có môi trường để sống". Người mua sẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho những dự án có khả năng mang lại chất lượng sống lâu dài, tiết kiệm chi phí vận hành và tạo dựng giá trị bền vững cho cả gia đình.

Đó cũng là lý do các khu đô thị phát triển theo định hướng xanh đang trở thành xu hướng của thị trường. Không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, những dự án này còn góp phần tạo dựng cộng đồng cư dân văn minh, nâng cao giá trị bất động sản theo thời gian và đồng hành cùng mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Với Eurowindow Light City, "xanh" không chỉ hiện diện ở những hàng cây hay mặt nước, mà được hình thành từ hàng loạt giải pháp đồng bộ, từ vật liệu xây dựng, công nghệ tiết kiệm năng lượng đến phương thức vận hành sau khi khu đô thị đi vào hoạt động. Khi những giá trị ấy cùng hội tụ, khu đô thị là nơi mỗi cư dân có thể tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh, an toàn và bền vững qua từng năm tháng.