Dòng tiền tìm kênh trú ẩn an toàn: Bất động sản đang mất sức hút?

Dòng tiền tìm kênh trú ẩn an toàn

Dòng tiền nhàn rỗi trên thị trường đang có xu hướng dịch chuyển về các kênh được xem là an toàn hơn như hệ thống ngân hàng, vàng và chứng khoán… Trong bối cảnh lãi suất tiền gửi dần ổn định, gửi tiết kiệm trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều nhà đầu tư cá nhân nhằm bảo toàn vốn thay vì tìm kiếm lợi nhuận cao nhưng nhiều rủi ro. Cùng với đó, vàng tiếp tục được xem như kênh trú ẩn truyền thống mỗi khi thị trường biến động, trong khi chứng khoán cũng thu hút một phần dòng tiền nhờ kỳ vọng phục hồi. Sự dịch chuyển này phản ánh tâm lý thận trọng đang chi phối thị trường, khi nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên an toàn và thanh khoản hơn là kênh bất động sản.

Tại Hà Nội, anh Nguyễn Hoàng Nam cho biết, sau khi bán một lô đất từ cuối năm 2025, anh chưa vội tái đầu tư mà gửi hơn 3 tỷ đồng vào ngân hàng. Theo anh, thị trường hiện tại khó đoán, trong khi các kênh đầu tư đều tiềm ẩn rủi ro. “Lãi suất không quá cao nhưng tôi ưu tiên sự an toàn và linh hoạt dòng tiền,” anh Nam chia sẻ.

Bất động sản “hạ nhiệt” chờ chu kỳ mới?

Không chỉ nhà đầu tư bất động sản, nhiều người có thu nhập ổn định cũng lựa chọn giữ tiền mặt hoặc gửi tiết kiệm hay là mua vàng thay vì tham gia các kênh tài sản biến động mạnh. Ghi nhận từ một số ngân hàng thương mại cho thấy tiền gửi dân cư đã tăng trở lại sau thời gian chững, phản ánh xu hướng thận trọng của dòng tiền nhàn rỗi.

Theo các chuyên gia tài chính, sự dịch chuyển này xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước hết là tâm lý phòng thủ sau giai đoạn thị trường biến động mạnh, khiến nhà đầu tư ưu tiên bảo toàn vốn hơn là tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Thứ hai, mặt bằng lãi suất huy động hiện không còn quá cao nhưng vẫn đủ hấp dẫn so với mức độ rủi ro của bất động sản trong bối cảnh thanh khoản thấp.

Một yếu tố quan trọng khác là tính linh hoạt. Gửi ngân hàng hay mua vàng, mua cổ phiếu cho phép rút vốn nhanh khi cần, trong khi bất động sản lại là tài sản có tính thanh khoản thấp, đặc biệt trong giai đoạn thị trường trầm lắng. Chính sự khác biệt này khiến nhiều nhà đầu tư lựa chọn các kênh an toàn thu vốn nhanh thay vì “chôn vốn” dài hạn.

Trong khi dòng tiền có xu hướng tìm tới các kênh an toàn thì thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn khó khăn khi thanh khoản duy trì ở mức thấp. Dù xuất hiện nhiều tin rao bán cắt lỗ ở một số phân khúc, lực cầu thực vẫn chưa cải thiện rõ rệt, khiến giao dịch tiếp tục trầm lắng.

Chị Trần Thu Hà, một nhà đầu tư tại Hà Nội cho biết, từng tham gia “lướt sóng” bất động sản nhưng hiện đã tạm dừng kế hoạch mua thêm. Theo chị, dù giá có dấu hiệu điều chỉnh, nhưng mức giảm chưa đủ hấp dẫn và quan trọng hơn là rủi ro thanh khoản khiến chị thận trọng hơn. “Tôi ưu tiên gửi tiết kiệm và mua vàng vì các tài sản này có thể bán ra bất cứ lúc nào nếu cần vốn,” chị Hà nói.

Thị trường bất động sản đang có sự giằng co rõ rệt giữa người mua và người bán. Người bán muốn giữ giá để hạn chế thua lỗ, trong khi người mua kỳ vọng mức giá thấp hơn trong nền kinh tế nhiều biến động và tâm lý thị trường chưa phục hồi. Khoảng cách này khiến thanh khoản toàn thị trường suy giảm.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, việc dòng tiền chưa quay lại là điều dễ hiểu. Bởi khi niềm tin thị trường chưa được củng cố, nhà đầu tư sẽ ưu tiên các kênh an toàn hơn như ngân hàng, vàng... sau đó quay lại khi cơ hội rõ ràng hơn. Đồng thời, thị trường cần thêm thời gian để hấp thụ nguồn cung lớn và thiết lập lại mặt bằng giá phù hợp hơn với nhu cầu thực.

Báo cáo từ các đơn vị nghiên cứu cũng cho thấy, nguồn cung bất động sản vẫn gia tăng, trong khi sức mua chưa phục hồi tương xứng. Sự mất cân đối này tạo áp lực lớn lên thị trường, buộc các chủ đầu tư phải điều chỉnh chiến lược giá và sản phẩm để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Bà Hoàng Nguyệt Minh, đại diện một đơn vị tư vấn bất động sản, nhận định thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh. Khi nguồn cung dồi dào, người mua có nhiều lựa chọn hơn và yêu cầu cũng khắt khe hơn về giá trị sử dụng, pháp lý và khả năng thanh khoản. Điều này buộc các doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận nếu muốn thu hút dòng vốn trở lại.

Việc dòng tiền rời bất động sản để tìm về ngân hàng, hay vàng, chứng khoán… không đồng nghĩa với sự rút lui dài hạn, mà thể hiện tâm thế phòng thủ trong giai đoạn thị trường chưa rõ xu hướng. Trong ngắn hạn, tiền vẫn có xu hướng ưu tiên kênh an toàn, khiến thanh khoản bất động sản khó cải thiện nhanh. Nhưng về dài hạn, khi mặt bằng lãi suất ổn định hơn, tín dụng được nới và niềm tin thị trường hồi phục, dòng tiền có thể quay lại bất động sản, song sẽ chọn lọc hơn, thay vì dàn trải như trước.