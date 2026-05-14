Bất động sản Khang Điền sử dụng vốn huy động trái phiếu sai mục đích

Hơn 100 tỷ đồng trái phiếu bị sử dụng sai mục đích

Theo Văn bản số 3809/UBCK-TT ngày 8/5/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), căn cứ kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền được xác định có nhiều tồn tại trong quá trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Cụ thể, doanh nghiệp bị cho là chưa đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin trong hồ sơ chào bán trái phiếu. Theo đánh giá của cơ quan quản lý, một số thông tin công bố chưa được kiểm chứng đầy đủ, tiềm ẩn nguy cơ gây hiểu nhầm cho nhà đầu tư và chưa phản ánh toàn diện các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Các tồn tại này liên quan đến nhiều lô trái phiếu do Khang Điền phát hành trước đây, gồm: KDH_BOND2017, KDH_BOND2019, KDH_BOND20202 và KDHH2125001.

Khang Điền sử dụng hơn 100 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ

Đáng chú ý, UBCKNN xác định Khang Điền đã sử dụng một phần nguồn vốn huy động từ trái phiếu không đúng với mục đích đã công bố trong phương án phát hành. Theo phương án ban đầu, nguồn tiền huy động được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, một phần vốn lại được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay.

Trong đó: Lô trái phiếu KDH_BOND2017 có hơn 50,6 tỷ đồng được xác định sử dụng sai mục đích; Lô KDH_BOND2019 có khoảng 50 tỷ đồng được dùng để trả nợ vay. Tổng số tiền bị xác định sử dụng không đúng mục đích vượt 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng bị ghi nhận chậm công bố báo cáo tình hình thực hiện các cam kết đối với người sở hữu trái phiếu trong năm 2022, vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, dù các vi phạm đã được nêu rõ, UBCKNN cho biết không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Khang Điền.

Theo cơ quan quản lý, nguyên nhân là các hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử lý theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, thuộc trường hợp không ra quyết định xử phạt. Dù vậy, UBCKNN yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung theo kết luận thanh tra; chấn chỉnh hoạt động phát hành trái phiếu; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong các đợt huy động vốn tiếp theo. Cơ quan này cũng cảnh báo sẽ áp dụng biện pháp xử lý nghiêm nếu doanh nghiệp tái diễn vi phạm trong thời gian tới.

Lợi nhuận tăng mạnh nhưng áp lực nợ lớn

Bức tranh tài chính quý I/2026 của Khang Điền cũng cho thấy nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó, doanh thu thuần của doanh nghiệp giảm khoảng 60%, còn gần 281 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng hơn 131%, đạt trên 281 tỷ đồng.

UBCKNN yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung theo kết luận thanh tra nhưng không xử phạt

Phần lớn lợi nhuận không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi mà chủ yếu ghi nhận từ khoản lãi phát sinh trong thương vụ mua lại Công ty CP Phát triển Bất động sản An Lập. Trong khi đó, tổng nợ phải trả của Khang Điền tăng lên 18.338 tỷ đồng, tăng khoảng 46% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ vay tài chính chiếm tới 84% tổng dư nợ của doanh nghiệp.

Sau giai đoạn thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng nóng và hàng loạt vụ việc lớn bị phanh phui tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh cùng nhiều doanh nghiệp bất động sản khác, xu hướng siết chặt giám sát mục đích sử dụng vốn và nghĩa vụ công bố thông tin đang ngày càng rõ nét. Theo các chuyên gia, với nhà đầu tư, việc đánh giá doanh nghiệp không chỉ dừng ở lợi nhuận hay diễn biến giá cổ phiếu, mà cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng quản trị, tính minh bạch thông tin và kỷ luật tài chính của doanh nghiệp.