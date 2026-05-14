  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bất động sản Khang Điền sử dụng vốn huy động trái phiếu sai mục đích

Thứ Năm, 17:53, 14/05/2026
VOV.VN - Dù bị cơ quan quản lý xác định có nhiều tồn tại trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó có việc sử dụng hơn 100 tỷ đồng không đúng mục đích công bố ban đầu, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền chưa bị xử phạt do đã hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính.

Hơn 100 tỷ đồng trái phiếu bị sử dụng sai mục đích

Theo Văn bản số 3809/UBCK-TT ngày 8/5/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), căn cứ kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền được xác định có nhiều tồn tại trong quá trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Cụ thể, doanh nghiệp bị cho là chưa đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin trong hồ sơ chào bán trái phiếu. Theo đánh giá của cơ quan quản lý, một số thông tin công bố chưa được kiểm chứng đầy đủ, tiềm ẩn nguy cơ gây hiểu nhầm cho nhà đầu tư và chưa phản ánh toàn diện các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Các tồn tại này liên quan đến nhiều lô trái phiếu do Khang Điền phát hành trước đây, gồm: KDH_BOND2017, KDH_BOND2019, KDH_BOND20202 và KDHH2125001.

Khang Điền sử dụng hơn 100 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ

Đáng chú ý, UBCKNN xác định Khang Điền đã sử dụng một phần nguồn vốn huy động từ trái phiếu không đúng với mục đích đã công bố trong phương án phát hành. Theo phương án ban đầu, nguồn tiền huy động được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, một phần vốn lại được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay.

Trong đó: Lô trái phiếu KDH_BOND2017 có hơn 50,6 tỷ đồng được xác định sử dụng sai mục đích; Lô KDH_BOND2019 có khoảng 50 tỷ đồng được dùng để trả nợ vay. Tổng số tiền bị xác định sử dụng không đúng mục đích vượt 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng bị ghi nhận chậm công bố báo cáo tình hình thực hiện các cam kết đối với người sở hữu trái phiếu trong năm 2022, vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, dù các vi phạm đã được nêu rõ, UBCKNN cho biết không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Khang Điền.

Theo cơ quan quản lý, nguyên nhân là các hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử lý theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, thuộc trường hợp không ra quyết định xử phạt. Dù vậy, UBCKNN yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung theo kết luận thanh tra; chấn chỉnh hoạt động phát hành trái phiếu; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong các đợt huy động vốn tiếp theo. Cơ quan này cũng cảnh báo sẽ áp dụng biện pháp xử lý nghiêm nếu doanh nghiệp tái diễn vi phạm trong thời gian tới.

Lợi nhuận tăng mạnh nhưng áp lực nợ lớn

Bức tranh tài chính quý I/2026 của Khang Điền cũng cho thấy nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó, doanh thu thuần của doanh nghiệp giảm khoảng 60%, còn gần 281 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng hơn 131%, đạt trên 281 tỷ đồng.

UBCKNN yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung theo kết luận thanh tra nhưng không xử phạt

Phần lớn lợi nhuận không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi mà chủ yếu ghi nhận từ khoản lãi phát sinh trong thương vụ mua lại Công ty CP Phát triển Bất động sản An Lập. Trong khi đó, tổng nợ phải trả của Khang Điền tăng lên 18.338 tỷ đồng, tăng khoảng 46% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ vay tài chính chiếm tới 84% tổng dư nợ của doanh nghiệp.

Sau giai đoạn thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng nóng và hàng loạt vụ việc lớn bị phanh phui tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh cùng nhiều doanh nghiệp bất động sản khác, xu hướng siết chặt giám sát mục đích sử dụng vốn và nghĩa vụ công bố thông tin đang ngày càng rõ nét. Theo các chuyên gia, với nhà đầu tư, việc đánh giá doanh nghiệp không chỉ dừng ở lợi nhuận hay diễn biến giá cổ phiếu, mà cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng quản trị, tính minh bạch thông tin và kỷ luật tài chính của doanh nghiệp.

Nguyễn Tùng/VOV.VN
Hơn 77% thửa đất chưa hoàn thiện dữ liệu, áp lực lớn trước mốc 2026

VOV.VN - Cả nước có khoảng 106 triệu thửa đất, nhưng hơn 77% vẫn chưa hoàn thiện hoặc chưa có dữ liệu. Khối lượng tồn đọng rất lớn đang tạo áp lực nặng lên tiến độ, trong khi mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 ngày càng cận kề.

Bộ Xây dựng cắt giảm thủ tục, cấp phép xây dựng trong vòng 6 ngày

VOV.VN - Hàng loạt thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng vừa được Bộ Xây dựng bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý. Trong đó, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống còn 6 ngày, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

TP.HCM rà soát toàn bộ dự án vướng mắc, quyết xử lý dứt điểm trong năm 2026

VOV.VN - TP.HCM hiện có 838 khu đất, dự án bất động sản gặp khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ - đó là thông tin tại hội nghị triển khai Chỉ thị 45/2026 của UBND TP do Hiệp hội Bất động sản TP.HCM tổ chức ngày 13/5.

Nông sản Việt gấp rút thích ứng Nghị định 280 của Trung Quốc từ 1/6/2026

VOV.VN - Từ ngày 1/6/2026, Trung Quốc sẽ áp dụng Nghị định 280 với nhiều yêu cầu mới về đăng ký cơ sở sản xuất, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm, buộc doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam phải chủ động thích ứng để tránh gián đoạn xuất khẩu.

Dấu ấn công trình hạ tầng điện - Khẳng định bản lĩnh Việt

VOV.VN - Thời điểm đất nước thống nhất năm 1975 chỉ có 2,5% hộ dân có điện. Nay lưới điện quốc gia đã phủ đến toàn bộ số xã, với 99,74% số hộ dân cả nước có điện.

Lan can rỉ sét sẽ biến mất, sông Kim Ngưu sắp có diện mạo mới khang trang

VOV.VN - Hà Nội đang thay thế các đoạn lan can rỉ sét đã xuống cấp dọc hai bên bờ sông Kim Ngưu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và cải thiện cảnh quan đô thị.

