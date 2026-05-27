Hạ tầng, TOD và làn sóng FDI mở ra nhu cầu đô thị mới tại Nghệ An

Hạ tầng chiến lược và làn sóng FDI đang tái định hình cực tăng trưởng mới của Nghệ An

Nghệ An đang nổi lên như một điểm đến công nghiệp hàng đầu tại khu vực Bắc Trung Bộ với kỷ lục thu hút hơn 2,2 tỷ USD FDI trong 4 tháng đầu năm 2026, đứng thứ hai cả nước . Sự hiện diện của các khu công nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là VSIP Nghệ An, đang góp phần thúc đẩy quá trình dịch chuyển dân cư, lao động chất lượng cao và các hoạt động thương mại - dịch vụ về khu vực phía Tây TP. Vinh (nay là phường Thành Vinh).

Đến cuối năm 2025, VSIP Nghệ An đã thu hút hàng chục nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn đăng ký hàng tỷ USD, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 90%. Nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, châu Âu,… đã lựa chọn khu công nghiệp này để phát triển các nhà máy công nghệ cao, điện tử, cơ khí chính xác,....

Sự phát triển của khu công nghiệp kéo theo nhu cầu thực tế về nơi ở cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, lao động kỹ thuật và các hoạt động dịch vụ đi kèm. Thị trường bắt đầu xuất hiện xu hướng tìm kiếm các khu đô thị đồng bộ, có khả năng đáp ứng nhu cầu sinh sống - làm việc - kinh doanh trong cùng một không gian phát triển hoàn chỉnh.

Bên cạnh động lực công nghiệp, Nghệ An cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng. Trong đó, đại lộ Vinh - Cửa Lò rộng 72m được xem là trục giao thông chiến lược kết nối trung tâm TP. Vinh với biển Cửa Lò, VSIP Nghệ An và các khu đô thị mới phía Đông.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò 72m: trục giao thông huyết mạch của Nghệ An

Đáng chú ý, quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cùng ga Vinh mới đang mở ra hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD, lấy giao thông công cộng làm hạt nhân phát triển. Theo định hướng này, các khu đô thị, thương mại và dịch vụ sẽ hình thành quanh các đầu mối giao thông lớn nhằm gia tăng kết nối và thu hút cư dân.

Nhiều chuyên gia cho rằng sự cộng hưởng giữa hạ tầng giao thông, công nghiệp và quá trình mở rộng đô thị sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho Nghệ An trong giai đoạn tới. Đây cũng là tiền đề để các khu đô thị tích hợp phát triển mạnh quanh VSIP Nghệ An - nơi đang hội tụ dòng cư dân mới và nhu cầu an cư ngày càng gia tăng.

Khu đô thị tích hợp tại VSIP Nghệ An đón nhu cầu an cư và thương mại mới

Ngay đại đô thị VSIP Nghệ An quy mô 380ha, dự án Merivsta vừa được giới thiệu ra thị trường. Khu đô thị sở hữu mặt tiền đại lộ Vinh - Cửa Lò và kết nối thuận lợi tới các trục giao thông liên vùng.

Khu đô thị Merivista được định hướng phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp với các dòng sản phẩm shophouse và nhà phố liền kề, kết hợp hệ tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thương mại và dịch vụ. Trong đó, phân khu Plaza gồm các dãy shophouse mặt tiền đại lộ hướng tới khai thác thương mại cho các thương hiệu lớn; còn phân khu Garden ưu tiên không gian sống xanh và công năng vừa ở vừa kinh doanh.

Khu đô thị Merivista tại VSIP Nghệ An: không gian sống xanh, thiết kế hiện đại, vị trí mặt tiền đại lộ 72m

Theo đại diện đơn vị phát triển, định hướng của dự án là xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh sống và kinh doanh thực đang gia tăng quanh khu vực VSIP Nghệ An trong giai đoạn phát triển mới.

Sự phát triển đồng thời của FDI, hạ tầng và quy hoạch đô thị đang từng bước thay đổi diện mạo tại cửa ngõ TP. Vinh. Cùng với quá trình mở rộng không gian đô thị, các khu đô thị tích hợp được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sống, làm việc và dịch vụ cho cộng đồng cư dân và chuyên gia tại Nghệ An.