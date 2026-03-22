Hoá giải mâu thuẫn, tranh chấp để chung cư trở thành nơi đáng sống

Mới đây, TP.HCM chính thức thành lập Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư, được kỳ vọng sẽ chuẩn hoá hoạt động của lĩnh vực này, đồng thời góp phần hoá giải những mâu thuẫn, tranh chấp tại chung cư.

Đủ kiểu tranh chấp

Trước sáp nhập, TP.HCM có hơn 1.400 nhà chung cư thì có đến 163 chung cư chưa bàn giao kinh phí bảo trì. Một vấn đề khác dễ nảy sinh tranh chấp là có khoảng 58.000 căn hộ chưa được cấp sổ hồng. Vấn đề diện tích sở hữu chung – riêng, việc quản lý vận hành của Ban quản trị… cũng nằm trong số những mâu thuẫn điển hình của các chung cư.

Ban quản trị chung cư Cityland Park Hills bất đồng việc bán chỗ đậu xe của chủ đầu tư (Ảnh: Duy Phương)

Tháng 3/2026, Ban quản trị chung cư Cityland Park Hills (phường Gò Vấp, thuộc quận Gò Vấp trước đây) có văn bản khuyến cáo cư dân về tranh chấp quyền khai thác chỗ đậu xe ô tô tại hầm với chủ đầu tư.

Nguyên nhân của sự việc là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc – Thành phố (chủ đầu tư) thông báo bán chỗ đậu xe ô tô với mức giá lên đến 500 triệu đồng/ chỗ. UBND phường Gò Vấp cũng ban hành văn bản yêu cầu các bên liên quan báo cáo về sự việc này.

Trước đó, cư dân tại chung cư The EverRich Infinity (phường Chợ Quán, thuộc Quận 5 cũ) cũng căng băng rôn phản đối chủ đầu tư “mời” chủ xe đưa phương tiện ra khỏi hầm để bán ô đậu xe với mức giá 500 triệu đồng.

Cư dân căng băng rôn phản đối Công ty Phát Đạt bán chỗ đậu xe ô tô (Ảnh: Duy Phương)

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (chủ đầu tư) khẳng định có quyền kinh doanh chỗ đậu xe ô tô vì đây là diện tích sở hữu riêng. Còn cư dân thì bất đồng về mức giá bán và cơ sở pháp lý đảm bảo quyền sử dụng chỗ đậu xe sau khi mua.

Một trường hợp điển hình về mâu thuẫn, tranh chấp kéo dài là tại chung cư Saigon Gateway (phường Tăng Nhơn Phú, thuộc TP Thủ Đức cũ). Bàn giao nhà từ năm 2019, đến năm 2022 mới thành lập được Ban quản trị, và đến tận năm 2025 thì Ban quản trị mới nhận được kinh phí bảo trì hơn 40 tỷ đồng từ chủ đầu tư.

Suốt quá trình này, cư dân liên tục căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư là là Công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phú Land chuyển kinh phí bảo trì vì nhiều hạng mục đã xuống cấp nhưng chưa được bảo trì, bảo dưỡng.

Tranh chấp quỹ bảo trì kéo dài tại chung cư Saigon Gateway (Ảnh: Duy Phương)

Ông Đỗ Hữu Huy - cư dân tại đây phản ánh về việc quyền lợi bị ảnh hưởng: "Lúc mua thì quảng cáo là có hồ bơi, công viên, quan trọng nhất là mặt tiền là Xa lộ Hà Nội, view Landmark 81 và Suối Tiên. Nhưng trong tương lai thì khu đất văn phòng sẽ xây lên 25 tầng, vậy chẳng khác nào khu A và khu B sẽ sống trong khu ổ chuột".

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, những nội dung tranh chấp, mâu thuẫn chủ yếu do các bên xung đột với nhau về quyền lợi, đồng thời do vấn đề minh bạch thông tin của chủ đầu tư ngay từ đầu.

Theo ông Châu, các chủ đầu tư trong thời gian tới, khi mở bán các căn hộ chung cư thì phải công bố đầy đủ thông tin về dự án. Cùng với đó, cư dân và Ban quản trị cũng đóng vai trò quan trọng để góp phần hoá giải những vấn đề của chung cư.

"Cùng nhau góp sức, góp trí tuệ, dân chủ bàn bạc, thoả thuận để đi đến quyết định là Ban quản trị phải làm gì để duy trì hoạt động của nhà chung cư một cách văn minh, sạch đẹp, đầy đủ tiện ích", ông Châu nhấn mạnh.

Bảo vệ quyền lợi cư dân

Sự ra đời của Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM (HCMO) có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh sau sáp nhập, số lượng chung cư trên địa bàn thành phố ngày càng nhiều để giải quyết bài toán an cư cho lượng lớn người dân.

Mâu thuẫn, tranh chấp gay gắt tại nhiều chung cư ở TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Ông Nguyễn Duy Thành – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý Nhà Toàn Cầu (Global Home) cho rằng, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cư dân tại chung cư thì cần có những tổ chức chính quy, có tiếng nói và kinh nghiệm xử lý mâu thuẫn, tranh chấp.

Đồng thời, tuyên truyền, giải thích quy định của pháp luật cho các chủ thể có liên quan, góp phần làm cho đời sống tại các chung cư ngày càng văn minh.

"Đâu đó vẫn có sự hiểu về pháp luật chung cư khác nhau, những văn hoá sống trong môi trường nhà liền thổ, nhà phố không thể đưa vào mô hình nhà cao tầng. Cần có bộ quy tắc ứng xử, chuẩn mực hơn về kiến thức pháp luật và tuyên truyền", ông Thành cho biết.

Bà Trần Thị Hằng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Phong cho rằng, việc thành lập HCMO là sự kiện quan trọng vì đây là lần đầu tiên có hiệp hội nghề nghiệp về lĩnh vực này, trong khi việc vận hành nhà chung cư lại cực kỳ khó khăn.

Theo bà Hằng, để cư dân có cuộc sống ổn định, an toàn trong ngôi nhà của mình có vai trò không nhỏ của bộ phận quản lý, vận hành. Bà Hằng kỳ vọng đây là cầu nối để giải quyết các vướng mắc của cư dân, kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cư dân.

Cần xây dựng văn hoá, môi trường sống văn minh tại chung cư (Ảnh: Duy Phương)

Là người đang trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực này, ông Vũ Trí Trang – Trưởng Ban quản trị Chung cư Phú Đông Premier (phường Dĩ An, thuộc tỉnh Bình Dương cũ) mong muốn HCMO sẽ giúp nâng cao chất lượng, đào tạo chuyên môn cho đội ngũ làm nghề để hướng tới phục vụ cư dân tốt hơn.

"Mong muốn góp công sức xây dựng chung cư ngày càng hoàn thiện, ngày càng là nơi đáng sống. Ban quản trị là cầu nối, mong muốn làm sao để chung cư tốt hơn, vận hành an toàn hơn, mọi vấn đề liên quan đến góp ý xây dựng phải mang tính tập thể, vì lợi ích chung", ông Trang chia sẻ.

Chung cư là loại hình dần trở nên phổ biến và là lựa chọn an cư của nhiều người, nhất là tại một siêu đô thị như TP.HCM. Do đó, rất cần HCMO đại diện cho tiếng nói của cư dân, Ban quản trị để bảo vệ quyền lợi chính đáng, cũng như nâng cao chất lượng quản lý, vận hành nhà chung cư.