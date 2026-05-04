Nhiều thành phố Trung Quốc nới lỏng mua nhà, kích cầu bất động sản

Thứ Hai, 16:24, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau yêu cầu ổn định thị trường nhà ở tại cuộc họp của Bộ Chính trị hồi tuần trước, nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc, như Thâm Quyến, Quảng Châu và Tô Châu, đã liên tiếp ban hành các chính sách mới để kích thích thị trường bất động sản.

Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc đi đầu trong nỗ lực này, khi chỉ sau cuộc họp của Bộ Chính trị một ngày, Cục Xây dựng và Nhà ở Thâm Quyến đã ra thông báo dỡ bỏ các hạn chế mua nhà ở khu vực trung tâm. Mức vay tối đa từ quỹ tiết kiệm nhà ở cũng được tăng lên, với giới hạn vay cá nhân tăng từ 600.000 lên 700.000 nhân dân tệ, giới hạn vay gia đình tăng từ 1,1 triệu lên 1,3 triệu nhân dân tệ.

Quảng Châu cũng ra quyết định tương tự một ngày sau đó, với việc công bố chương trình trợ cấp đặc biệt cho việc “bán nhà cũ, mua nhà mới”. Người dân có thể đăng ký nhận trợ cấp đặc biệt 1% tổng số tiền vay mua nhà mới, với mức tối đa là 30.000 nhân dân tệ/căn.

Tiếp đó, ngày 2/5, Tô Châu đã ra thông báo về việc tăng mức vay tối đa đối với các khoản vay quỹ tiết kiệm nhà ở, nâng mức vay tối đa cho cá nhân và gia đình lên lần lượt là 1,5 triệu và 2 triệu nhân dân tệ.

Nhiều thành phố khác như Thiên Tân, Vũ Hán, Tế Nam và Ôn Châu cũng ban hành các chính sách mới về thị trường nhà ở.

Một công trường xây dựng tại quận Triều Dương, Bắc Kinh ngày 1/8/2025. Ảnh: VCG

Truyền thông Trung Quốc cho biết, các công ty môi giới bất động sản ở Thâm Quyến đã trải qua “một đêm không ngủ” vào ngày công bố chính sách mới, khi lượng tư vấn tăng đột biến và một số dự án đã được hoàn tất chỉ sau một đêm.

Ông Nghiêm Dược Tiến, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản E-House Thượng Hải, phân tích tốc độ hưởng ứng chính sách nhanh chóng ở một số thành phố trọng điểm trước kỳ nghỉ lễ 1/5 là phản ứng tích cực trước lời kêu gọi ổn định thị trường bất động sản của trung ương.

Trước đó, hôm 28/4, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp, đề cập đến sự cần thiết phải ngăn ngừa và giải quyết hiệu quả các rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm, bao gồm nỗ lực ổn định thị trường bất động sản và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới đô thị.

Thị trường bất động sản Trung Quốc đã trì trệ trong nhiều năm, làm trầm trọng thêm áp lực giảm phát và kìm hãm chi tiêu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, sau 5 năm điều chỉnh, thị trường nhà ở Trung Quốc đã cho thấy những dấu hiệu phục hồi ban đầu vào tháng 3 và sự phục hồi này có thể trở thành một trong những động lực thúc đẩy thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng trong năm nay.

 

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Robot tuần tra cùng đội SWAT ở Thâm Quyến gây sốt mạng xã hội Trung Quốc

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ 1/5, video clip về một robot hình người tuần tra cùng lực lượng đặc nhiệm (SWAT) trên đường phố Thâm Quyến ở Quảng Đông, Trung Quốc, đã gây sốt trên mạng xã hội nước này.

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ 1/5, video clip về một robot hình người tuần tra cùng lực lượng đặc nhiệm (SWAT) trên đường phố Thâm Quyến ở Quảng Đông, Trung Quốc, đã gây sốt trên mạng xã hội nước này.

Trung Quốc ngăn lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp trong nước

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 2/5 đã ban hành lệnh cấm nhằm ngăn chặn các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp Trung Quốc liên quan giao dịch dầu mỏ với Iran, trong đó quy định không được thừa nhận, không được thực thi và không được tuân thủ các biện pháp này.

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 2/5 đã ban hành lệnh cấm nhằm ngăn chặn các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp Trung Quốc liên quan giao dịch dầu mỏ với Iran, trong đó quy định không được thừa nhận, không được thực thi và không được tuân thủ các biện pháp này.

Tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc trắng tay, trốn nợ vì sống xa xỉ, vung tiền cho mỹ nữ

VOV.VN - Sở hữu khối tài sản 2 tỷ USD ở tuổi đôi mươi nhưng Lý Triệu Hội sớm tán gia bại sản, phải đi trốn nợ do lối sống xa hoa, đầu tư sai và thói vung tiền cho gái đẹp.

VOV.VN - Sở hữu khối tài sản 2 tỷ USD ở tuổi đôi mươi nhưng Lý Triệu Hội sớm tán gia bại sản, phải đi trốn nợ do lối sống xa hoa, đầu tư sai và thói vung tiền cho gái đẹp.

