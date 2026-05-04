Trung Quốc dẫn đầu thế giới về bằng sáng chế AI

Báo cáo Phát triển Kỹ thuật số Trung Quốc năm 2025, do Cục Dữ liệu Quốc gia nước này công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Kỹ thuật số Trung Quốc lần thứ 9 ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, cho thấy Trung Quốc đã trở thành quốc gia nắm giữ nhiều bằng sáng chế trí tuệ nhân tạo (AI) nhất thế giới, chiếm 60% tổng số toàn cầu. Việc nâng cấp các ứng dụng AI thành các tác nhân thông minh đã thúc đẩy sự gia tăng nhanh chóng trong tiêu thụ token.

Lễ công bố "Báo cáo Phát triển Kỹ thuật số Trung Quốc (năm 2025)". Ảnh: mạng Nhân Dân nhật báo

Báo cáo cho biết, Chỉ số phát triển kỹ thuật số của Trung Quốc đạt 170,1 vào năm 2025, tăng 12,99% so với năm trước. Hơn 110.000 bộ dữ liệu chất lượng cao đã được tạo ra vào năm ngoái khi Trung Quốc mở rộng phạm vi các kịch bản dữ liệu ứng dụng và quy mô tích lũy của việc chú thích dữ liệu vượt 85 petabyte, tạo ra giá trị đầu ra 18,3 tỷ Nhân dân tệ (2,68 tỷ USD).

Mạng 5G tiên tiến (5G-A) hiện đã phủ sóng hơn 330 thành phố của Trung Quốc, trong khi hơn 300 công nghệ chủ chốt đã được nghiên cứu dành riêng cho việc phát triển 6G. Khả năng tính toán thông minh của nước này đạt 1,59 triệu PFLOPS (FP16) vào năm 2025, gấp hơn 3 lần so với năm 2024.

Cũng theo báo cáo, giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp kinh tế số cốt lõi đã tăng lên hơn 10,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc vào năm 2025.

Trên bình diện quốc tế, Trung Quốc đã chính thức khởi động Sáng kiến ​​Hợp tác Quốc tế AI+ vào năm 2025 và đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế số Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), đồng thời mở rộng quan hệ đối tác thương mại điện tử Con đường Tơ lụa sang 36 quốc gia.