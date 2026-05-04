中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về bằng sáng chế AI

Thứ Hai, 10:21, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo một báo cáo công bố mới đây, Trung Quốc đã trở thành quốc gia nắm giữ nhiều bằng sáng chế trí tuệ nhân tạo (AI) nhất thế giới, chiếm 60% tổng số toàn cầu.

Báo cáo Phát triển Kỹ thuật số Trung Quốc năm 2025, do Cục Dữ liệu Quốc gia nước này công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Kỹ thuật số Trung Quốc lần thứ 9 ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, cho thấy Trung Quốc đã trở thành quốc gia nắm giữ nhiều bằng sáng chế trí tuệ nhân tạo (AI) nhất thế giới, chiếm 60% tổng số toàn cầu. Việc nâng cấp các ứng dụng AI thành các tác nhân thông minh đã thúc đẩy sự gia tăng nhanh chóng trong tiêu thụ token.

trung quoc dan dau the gioi ve bang sang che ai hinh anh 1
Lễ công bố "Báo cáo Phát triển Kỹ thuật số Trung Quốc (năm 2025)". Ảnh: mạng Nhân Dân nhật báo

Báo cáo cho biết, Chỉ số phát triển kỹ thuật số của Trung Quốc đạt 170,1 vào năm 2025, tăng 12,99% so với năm trước. Hơn 110.000 bộ dữ liệu chất lượng cao đã được tạo ra vào năm ngoái khi Trung Quốc mở rộng phạm vi các kịch bản dữ liệu ứng dụng và quy mô tích lũy của việc chú thích dữ liệu vượt 85 petabyte, tạo ra giá trị đầu ra 18,3 tỷ Nhân dân tệ (2,68 tỷ USD).

Mạng 5G tiên tiến (5G-A) hiện đã phủ sóng hơn 330 thành phố của Trung Quốc, trong khi hơn 300 công nghệ chủ chốt đã được nghiên cứu dành riêng cho việc phát triển 6G. Khả năng tính toán thông minh của nước này đạt 1,59 triệu PFLOPS (FP16) vào năm 2025, gấp hơn 3 lần so với năm 2024.

Cũng theo báo cáo, giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp kinh tế số cốt lõi đã tăng lên hơn 10,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc vào năm 2025.

Trên bình diện quốc tế, Trung Quốc đã chính thức khởi động Sáng kiến ​​Hợp tác Quốc tế AI+ vào năm 2025 và đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế số Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), đồng thời mở rộng quan hệ đối tác thương mại điện tử Con đường Tơ lụa sang 36 quốc gia.

anh_minh_hoa._nguon_vcg.jpeg

Trung Quốc mạnh tay trấn áp vi phạm bản quyền AI

VOV.VN - Nhiều nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc đang mạnh tay trấn áp hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ (IP) thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó, riêng ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng Douyin đã phải gỡ bỏ hơn 538.000 video vi phạm.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc bằng sáng chế AI trí tuệ nhân tạo ứng dụng AI
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc chặn thương vụ Meta thâu tóm startup AI Manus
Trung Quốc chặn thương vụ Meta thâu tóm startup AI Manus

VOV.VN - Ngày 27/4, Trung Quốc đã ra thông báo về việc cấm các công ty nước ngoài mua lại Manus – một startup AI có giá 2 tỷ USD, trong một động thái được đánh giá là nhằm ngăn công nghệ lõi rơi vào tay Mỹ.

Trung Quốc chặn thương vụ Meta thâu tóm startup AI Manus

Trung Quốc chặn thương vụ Meta thâu tóm startup AI Manus

VOV.VN - Ngày 27/4, Trung Quốc đã ra thông báo về việc cấm các công ty nước ngoài mua lại Manus – một startup AI có giá 2 tỷ USD, trong một động thái được đánh giá là nhằm ngăn công nghệ lõi rơi vào tay Mỹ.

Máy tính lượng tử của Trung Quốc tích hợp khả năng tính toán AI
Máy tính lượng tử của Trung Quốc tích hợp khả năng tính toán AI

VOV.VN - Máy tính lượng tử siêu dẫn thế hệ thứ ba do Trung Quốc phát triển đã bước đầu đạt được khả năng hỗ trợ tính toán trí tuệ nhân tạo (AI) và đã ra mắt các công cụ AI lượng tử.

Máy tính lượng tử của Trung Quốc tích hợp khả năng tính toán AI

Máy tính lượng tử của Trung Quốc tích hợp khả năng tính toán AI

VOV.VN - Máy tính lượng tử siêu dẫn thế hệ thứ ba do Trung Quốc phát triển đã bước đầu đạt được khả năng hỗ trợ tính toán trí tuệ nhân tạo (AI) và đã ra mắt các công cụ AI lượng tử.

Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện
Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện

VOV.VN - Lực lượng công an tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sẽ ứng dụng máy bay không người lái (drone) và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm giao thông đối với xe máy và xe đạp điện.

Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện

Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện

VOV.VN - Lực lượng công an tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sẽ ứng dụng máy bay không người lái (drone) và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm giao thông đối với xe máy và xe đạp điện.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ