Trung Quốc ngăn lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp trong nước

Theo thông báo đăng tải trên trang web Bộ Thương mại Trung Quốc, lệnh cấm được ban hành nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân và các tổ chức khác của Trung Quốc.

Trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh VCG.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, căn cứ “Biện pháp ngăn chặn việc áp dụng không phù hợp ngoài lãnh thổ của luật và biện pháp nước ngoài”, các tổ chức và cá nhân liên quan không được thừa nhận, thực thi hoặc tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã cấm hoặc hạn chế một cách không phù hợp hoạt động kinh tế, thương mại bình thường giữa doanh nghiệp Trung Quốc với nước thứ ba, khu vực thứ ba cũng như công dân, pháp nhân và các tổ chức của các bên liên quan. Phía Trung Quốc cho rằng hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Trung Quốc luôn phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương không có sự ủy quyền của Liên hợp quốc và thiếu cơ sở luật pháp quốc tế. Việc ban hành lệnh cấm lần này là bước đi cụ thể nhằm thực thi quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc, đồng thời không ảnh hưởng đến việc Trung Quốc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát việc các nước áp dụng luật và biện pháp có tính chất ngoài lãnh thổ không phù hợp. Trong trường hợp phát sinh các tình huống thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định liên quan, Trung Quốc sẽ xử lý theo pháp luật.

Trước đó, chính phủ Mỹ cáo buộc 5 doanh nghiệp Trung Quốc tham gia các giao dịch dầu mỏ liên quan đến Iran, qua đó đưa các công ty này vào “Danh sách Công dân bị Chỉ định Đặc biệt” (SDN). Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và cấm giao dịch.

Các doanh nghiệp Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt gồm Công ty TNHH Lọc hóa dầu Hằng Lực (Dalian Hengli Petrochemical Refining Co Ltd), Công ty TNHH Hóa dầu Lỗ Thanh (Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co Ltd), Công ty TNHH Tập đoàn Hóa dầu Kim Thành (Shandong Jincheng Petrochemical Group Co Ltd), Công ty TNHH Hóa dầu Hâm Hải (Hebei Xinhai Chemical Group Co Ltd) và Công ty TNHH Hóa dầu Thắng Tinh (Shandong Shengxing Chemical Co Ltd).