Robot tuần tra cùng đội SWAT ở Thâm Quyến gây sốt mạng xã hội Trung Quốc

Người máy tuần tra cùng lực lượng đặc nhiệm và cảnh sát Trung Quốc là robot hình người EngineAI T800, cao 1,73 mét và nặng 75 kg. Theo thông tin chính thức từ nhà sản xuất, người máy này sở hữu khả năng chạy và chiến đấu xuất sắc, “vượt trội hơn hầu hết đàn ông trưởng thành” về thể lực. Nó có thể thực hiện các động tác khó như chạy, các động tác chiến đấu và đá xoay, với khả năng vận động “vượt trội hơn 90% so với những người đàn ông bình thường”.

Robot T800. Ảnh cắt màn hình video.

Robot T800 được giới thiệu lần này không phải là sản phẩm concept, mà là một mẫu thương mại đã chính thức ra mắt, với giá khởi điểm là 180.000 Nhân dân tệ (hơn 26.000 USD). Theo giới thiệu của nhà sản xuất trong buổi ra mắt hồi đầu năm 2026, T800 được phát triển trong hơn 10 năm bởi một nhóm 150 kỹ sư và được định vị là sản phẩm chủ lực cốt lõi cho các ứng dụng thương mại cao cấp và nghiên cứu khoa học.

Robot T800 tuần tra cùng lực lượng đặc nhiệm và cảnh sát ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Nguồn: SZTV News

Việc triển khai robot này trên đường phố để tuần tra cùng cảnh sát là một thử nghiệm mang tính biểu tượng cao, cho thấy công nghệ người máy ở Trung Quốc đang nhanh chóng chuyển từ các phòng thí nghiệm công nghệ cao sang ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa.

Với những bước đi và khả năng ngoái đầu khá giống người thật, sự xuất hiện của robot T800 đã ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Cư cân mạng nước này gọi đây là một cảnh tượng mang tính viễn tưởng, trong khi truyền thông cho biết đây là một ứng dụng thực tế của robot hình người trong lĩnh vực an ninh công cộng, nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng trong xử lý các tình huống phức tạp và nguy hiểm về trật tự xã hội, giảm bớt gánh nặng và rủi ro cho cảnh sát tuyến đầu và cải thiện phạm vi cũng như hiệu quả của các cuộc tuần tra.