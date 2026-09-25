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Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Sáu, 06:00, 25/09/2026
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VOV.VN - Năm 2026, thành phố Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 15.576 tỷ đồng vốn đầu tư công. Lũy kế đến ngày 17/9, địa phương đã giải ngân hơn 12.408 tỷ đồng, đạt 79,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Bộ Tài chính, đến ngày 17/9/2026, cả nước đã giải ngân hơn 540.597 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Có 9 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung của cả nước trở lên. Trong số các địa phương, thành phố Bắc Ninh tiếp tục đứng đầu về tỷ lệ giải ngân, sau đó lần lượt là các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Nghệ An và Tây Ninh.

bac ninh tiep tuc dan dau ca nuoc ve giai ngan von dau tu cong hinh anh 1
Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2026, thành phố Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 15.576 tỷ đồng vốn đầu tư công. Lũy kế đến ngày 17/9, địa phương đã giải ngân hơn 12.408 tỷ đồng, đạt 79,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Sở Tài chính thành phố Bắc Ninh, kết quả trên có được là do Bắc Ninh tập trung cao rà soát tiến độ từng dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đấu thầu và tổ chức thi công. Đồng thời chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu huy động máy móc, nhân lực, tăng ca thi công các công trình.

Đặc biệt, việc theo dõi tiến độ giải ngân được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời xử lý các dự án có nguy cơ chậm tiến độ, điều chuyển vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân theo kế hoạch và ưu tiên nguồn lực cho các dự án có khả năng giải ngân nhanh. Đáng chú ý, một số chủ đầu tư cấp thành phố đã giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao như: Quỹ Hỗ trợ Hội Nông dân, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Ninh.

Từ nay đến cuối năm, thành phố Bắc Ninh tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, khẩn trương  quyết toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch vốn đầu tư công được giao.

Tiến Dũng/VOV.VN
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