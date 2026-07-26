Bí quyết làm giàu của cặp vợ chồng người Châu Ro ở Lâm Đồng

Để thoát nghèo và có được cuộc sống dư giả như ngày hôm nay, vợ chồng anh Đường và chị Nẫm ở thôn 4, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ) đã phải trải qua những ngày tháng cơ cực, vất vả mưu sinh. Điều đáng khâm phục ở vợ chồng anh Đường và chị Nẫm, đó là tinh thần vượt khó, sự đồng thuận và kiên trì bám nương bám rẫy làm ăn để thoát nghèo và vươn lên ổn định cuộc sống.

Từ vài sào đất ban đầu của ba mẹ hai bên cho, hai vợ chồng tích cực chuyển đổi cây trồng để nâng cao thu nhập. Từ trồng lúa, tiêu, cà phê, đến trồng điều, mè, bắp,… thấy cây trồng nào được giá là anh chị đưa vào trồng, vừa cải tạo đất, tăng năng suất, vừa tạo nguồn thu nhập cho gia đình.

Ngoài trồng trọt, anh chị còn chăn nuôi đàn heo, bò, dê,... Khi có của ăn, của để, anh chị lại mua thêm đất để mở rộng sản xuất. Hiện gia đình anh chị có 6 ha điều đang cho thu hoạch, 1 ha ruộng lúa nước, 2 ha đất trồng cây ngắn ngày như bắp, mè, đậu,... cho thu nhập ổn định gần trăm triệu đồng mỗi năm.

Chị Nẫm đang chăm sóc đàn heo

Chị Võ Thị Nẫm cho biết, thấy giá cà phê gần đây tăng trở lại, gia đình chị đã trồng xen canh cây cà phê vào vườn điều và sẽ tiếp tục trồng thêm tiêu nếu giá cả thuận lợi.

"Lúc trước trồng tiêu, cà phê cũng có thu nhập cao, nhưng cây tiêu không có sự bền bỉ như cây cà phê với cây điều, cho nên hai vợ chồng quyết định chuyển sang trồng điều hết. Và hiện đang cho thu hoạch. Hai vợ chồng cũng tính toán rồi mới xuống trên 1 ha cà phê trong vườn điều. Nếu thuận lợi thì sau này sẽ phá điều trồng xen cây tiêu vào cây cà phê" - chị Nẫm chia sẻ.

Để sản xuất đạt hiệu quả, vợ chồng anh chị tích cực tham gia các lớp tập huấn, áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật cùng với đó là tìm hiểu và nắm bắt thị trường tiêu thụ các loại nông sản hiện nay để có hướng chuyển đổi cây trồng phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Đường đang chăm sóc lúa

Anh Võ Văn Đường chia sẻ, vợ chồng anh trước đây cũng trồng tiêu, cà phê nhưng sau thời gian tiêu, cà phê đều xuống giá, nên mới phá tiêu, cà phê chuyển sang trồng bắp, điều, vì lúc đó điều có giá.

"Giờ mình theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp làm theo mô hình trồng điều hữu cơ, ít sử dụng phân hóa học, chủ yếu sử dụng phân chuồng, rơm rạ,... thấy cũng hiệu quả. Nói chung, bữa nay làm theo khoa học bên khuyến nông chỉ bảo mình làm thấy đạt hơn" - anh Đường cho biết.

Để phát huy hiệu quả sản xuất, vợ chồng anh chị không bao giờ cho đất nghỉ, việc nương rẫy tất bật quanh năm, hết thu hoạch lúa, điều đến bắp, mè.

Bà con trong thôn đến học tập mô hình làm ăn của vợ chồng anh Đường

Anh Đường cho biết thêm, vụ mè vừa rồi có giá hơn 60.000 đồng/kg, gia đình anh chị có thu nhập khá ổn định.

"Cũng mong muốn Nhà nước quan tâm, bên ngành nông nghiệp tập huấn các giống cây trồng phù hợp, vừa có năng suất vừa chống chịu hạn, bán được giá ổn định mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn" - anh Đường bày tỏ.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, gia đình anh chị còn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào ở thôn, xã, như: tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hoá, biết đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ bà con để cùng nhau phát triển.

Trao đổi về tinh thần quyết tâm vượt khó vươn lên của vợ chồng anh Đường và chị Nẫm, ông Lâm Văn Nhu, Trưởng thôn 4, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Trong thôn 4 có hộ ông Võ Văn Đường là hộ nông dân làm kinh tế giỏi, lúc đầu, gia đình cũng rất là khó khăn, nhưng đến nay kinh tế gia đình đã phát triển ổn định, nhờ trồng điều, mè, bắp, lúa,... Con của ổng có một người đi nghĩa vụ công an, một người đi nghĩa vụ quân sự. Cả hai vợ chồng đều rất cố gắng làm ăn, nhà có 5-6 mẫu điều, kinh tế khá ổn định".

Vợ chồng anh Đường và chị Nẫm

Ông bà xưa có câu “Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn” và vợ chồng người Châu Ro anh Võ Văn Đường và chị Võ Thị Nẫm ở thôn 4, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng là những người như thế.

Vợ chồng anh Đường và chị Nẫm là những nông dân cần cù, chịu thương, chịu khó trên mảnh đất của mình, nên không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá giả, được nhiều bà con trong thôn hết lòng khen ngợi, xem là tấm gương để học tập và làm theo.