Đèn biển mũi La Gàn hứa hẹn là điểm check-in hút khách tại Lâm Đồng

Đèn biển mũi La Gàn được xây dựng tại thôn Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ). Sau gần 11 tháng thi công, đến nay công trình Đèn biển mũi La Gàn đã hoàn thành trên 95% khối lượng, dự kiến đưa vào hoạt động vào giữa tháng 8 tới.

Công trình Đèn biển mũi La Gàn (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến đưa vào hoạt động vào giữa tháng 8 tới.

Điểm nhấn của công trình Đèn biển mũi La Gàn là tòa tháp cao gần 50 mét, trên đỉnh tháp có gắn đèn biển (mắt biển). Tuy đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng khu vực này đã thu hút du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm, ngắm ngọn hải đăng từ xa.

Mũi La Gàn với vùng biển hoang sơ

Chị N.T.Q, một du khách đến từ TP.HCM cho biết, qua thông tin trên báo chí cũng như mạng xã hội, chị chọn làng chài Bình Thạnh (làng chài Cổ Thạch) xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng để đưa gia đình đi nghỉ hè.

“Kế hoạch của gia đình tôi là lưu lại khoảng 1 tháng, ở đây bước ra biển thấy quá đẹp, các bé rất là thích. Ngày nào cũng có trải nghiệm mới, mỗi ngày có một điều thú vị. Từ chỗ tôi ở đi lên mũi La Gàn có rất nhiều điều để khám phá, như từ xa đã thấy ngọn hải đăng (đèn biển mũi La Gàn - PV). Mỗi sáng ra làng chài, có ngày họ chài cá, có ngày không, hoặc đi xung quanh gành đá, đi bắt cua và quay lại về phía Lăng Ông Nam Hải, đi trượt đồi cát...” - chị N.T.Q chia sẻ thêm.

Vùng biển Bình Thạnh