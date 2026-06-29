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Bí thư Hà Nội đưa ra 4 cam kết hành động để đưa Thủ đô phát triển

Thứ Hai, 14:06, 29/06/2026
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VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ nỗ lực biến những cam kết thành những hành động cụ thể, những dự án cụ thể và những kết quả cụ thể để Quy hoạch tổng thể Thủ đô thực sự mở ra một giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Sáng 29/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 với sự tham dự của 1.200 đại biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã Trần Đức Thắng nhấn mạnh 4 cam kết hành động của thành phố để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

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Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Duy Phậm

Theo ông Trần Đức Thắng, hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 đã diễn ra thành công. Những văn kiện ký kết, những quyết định về chủ trương đầu tư được trao và sự quan tâm của các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp là sự khởi đầu tốt đẹp, củng cố thêm niềm tin về một giai đoạn phát triển mạnh mẽ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội.

“Thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn những phát biểu chỉ đạo tâm huyết, sâu sắc và toàn diện của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Thành phố xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ tinh thần chỉ đạo để cụ thể hóa trong công tác chỉ đạo, điều hành, tạo được các kết quả thể hiện bằng các chỉ số phát triển của thành phố, đóng góp vào sự phát triển của đất nước”, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Thành công của nhà đầu tư chân chính cũng chính là thành công của Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, thành phố Hà Nội xác định 4 cam kết hành động sau hội nghị ngày hôm nay: Thứ nhất, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên kỷ cương, hiệu quả thực chất và đồng hành cùng nhà đầu tư. Thành phố tập trung cải cách mạnh mẽ, thực chất thủ tục hành chính, kiên quyết xử lý các biểu hiện chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Thành phố cam kết mọi nhà đầu tư đến với Hà Nội đều được tiếp cận thông tin minh bạch, bình đẳng, được tạo điều kiện thuận lợi nhất và được bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Thứ hai, thành phố sẽ tập trung sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng như các tuyến đường vành đai, các cây cầu vượt sông, hệ thống giao thông công cộng, khu công nghệ cao, hạ tầng số, năng lượng, tài chính, giáo dục, y tế và môi trường. Đầu tư công sẽ kích hoạt thu hút các nguồn vốn đầu tư của xã hội.

Thứ ba, thành phố tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là yếu tố quyết định sự thành công, tạo bước đột phá trong kỷ nguyên mới. Thành phố sẽ phát huy hiệu quả vai trò trung tâm của cả nước về giáo dục, khoa học công nghệ và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển; thu hút nhân tài, lực lượng lao động trẻ thông qua các chính sách tiếp cận về nhà ở, hệ thống an sinh đa tầng, chất lượng cao riêng có của Thủ đô.

Thứ tư, lãnh đạo thành phố xác định đặt người dân và bản sắc Thăng Long - Hà Nội ở vị trí trung tâm. Mọi chủ trương, dự án và công trình phát triển của Thủ đô cuối cùng đều phải trả lời những câu hỏi căn bản: Người dân được hưởng gì? Chất lượng cuộc sống được nâng lên như thế nào? Bản sắc Thăng Long Hà Nội được gìn giữ, phát huy ra sao?

“Chúng tôi mong các nhà đầu tư đến với Hà Nội bằng khát vọng dài hạn, bằng sự chuyên nghiệp và bằng cam kết cùng thành phố kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội và cho doanh nghiệp. Hà Nội cam kết đồng hành bằng một môi trường đầu tư minh bạch, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và nền hành chính kỷ cương cùng với tinh thần phục vụ hiệu quả. Thành công của nhà đầu tư chân chính cũng chính là thành công của Thủ đô”, ông Trần Đức Thắng cam kết.

Nguyễn Hùng/VOV.VN
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