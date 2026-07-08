Bộ Công Thương lý giải vì sao xăng E10 RON95-III và E10 RON95-V có giá khác nhau

Tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương quý II/2026, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vì sao ở nhiều cửa hàng bán xăng dầu lại có hai loại xăng E10 RON95 là E10 RON95-III và E10 RON95-V, đồng thời giá bán xăng khác nhau, không giống như công bố của Bộ Công Thương.

Trả lời thắc mắc này, bà Nguyễn Thúy Hiền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: "Hiện nay, mặt hàng xăng E10 RON95-III là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Các cây xăng chủ yếu bán E10 RON95-III. Chủng loại này đang chiếm khoảng 94 - 95% lượng tiêu thụ đối với mặt hàng này. Còn đối với mặt hàng E10 RON95-V (mức 5), một số cửa hàng có bán, nhưng đây là mặt hàng không phổ biến. Đối với những mặt hàng không phổ biến này, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sẽ bán tại hệ thống cửa hàng của mình, tức là không phải cửa hàng nào cũng có. Hiện nay, chủ yếu các cây xăng của Petrolimex bán loại xăng E10 RON95-V".

Bà Nguyễn Thúy Hiền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương)

Cùng với việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu, Bộ Công Thương tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, Bộ luôn quán triệt, tuyên truyền pháp luật về tác hại của hoạt động buôn lậu và xác định không có vùng cấm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu.

"Bộ Công Thương luôn quán triệt, phổ biến và tuyên truyền pháp luật về tác hại của buôn lậu qua biên giới, đồng thời quán triệt tinh thần không có vùng cấm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về buôn lậu, đồng thời phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quan, công an, cảnh sát giao thông... để ngăn chặn các đường dây buôn lậu ngay từ cửa ngõ và trên các tuyến quốc lộ huyết mạch. Trong nội địa, chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp với ban quản lý các chợ truyền thống cũng như các trung tâm thương mại lớn để phát hiện những mặt hàng có nguy cơ buôn lậu, từ đó tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên".

Liên quan đến việc sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết sẽ hoàn thiện và trình dự thảo nghị định trong tháng 7/2026.

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, đây là văn bản có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung phức tạp. Đến nay, dự thảo đã trải qua bốn lần lấy ý kiến các thành viên Chính phủ. Trong tháng 6, Bộ Công Thương đã hoàn thành việc giải trình lần thứ tư, đồng thời tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, giảm các khâu trung gian và rà soát, cắt giảm đầu mối kinh doanh xăng dầu. Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ngày 1/7, Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo ý kiến chỉ đạo, đồng thời lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong tháng 7.

Liên quan công tác quản lý giá, có ý kiến cho rằng trách nhiệm của Bộ như thế nào khi giá xăng dầu giảm nhưng giá nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác chưa giảm tương ứng. Đại diện Bộ Công Thương cho biết Bộ chỉ được giao quản lý một số mặt hàng thuộc phạm vi chức năng theo quy định của Luật Giá, trong khi nhiều mặt hàng khác thuộc trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành khác.

Đối với mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết xung đột tại Trung Đông đã khiến giá xăng dầu thế giới tăng cao bất thường, kéo theo biến động của giá xăng dầu trong nước. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm ổn định thị trường xăng dầu, góp phần hỗ trợ kiểm soát lạm phát.

Tại kỳ điều hành gần nhất ngày 2/7, giá xăng trong nước đã giảm xuống thấp hơn mức ngày 26/2 - thời điểm trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông. Giá dầu cũng giảm về xấp xỉ mức của ngày 26/2, mặc dù mặt bằng giá hiện nay vẫn đang được hỗ trợ bởi các chính sách về thuế.

Trước thực tế giá xăng dầu đã giảm nhưng nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác chưa điều chỉnh tương ứng, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu các bộ, ngành quản lý lĩnh vực tăng cường kiểm tra, giám sát và rà soát nguyên nhân của tình trạng này.

Thực hiện chỉ đạo trên, Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về giá đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý. Riêng trong 6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện 1.202 cuộc kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chủ yếu trong lĩnh vực xăng dầu; xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,3 tỷ đồng.