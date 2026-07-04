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Bộ Công Thương nói gì về việc giá xăng dầu giảm, giá nhiều mặt hàng vẫn cao?

Thứ Bảy, 14:27, 04/07/2026
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VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, khi giá xăng dầu đã giảm, doanh nghiệp cũng cần điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ giảm theo tương ứng với các yếu tố đầu vào. Đây là yêu cầu phù hợp với logic kinh tế. Cần từ bỏ tâm lý cố tình đầu cơ, găm hàng để giữ giá cao bất hợp lý.

Trưa nay (4/7), thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 về việc giá xăng dầu đã giảm nhưng nhiều mặt hàng, dịch vụ vẫn neo ở mức cao, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục điều hành thị trường xăng dầu hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi lợi dụng diễn biến thị trường để giữ giá, găm hàng hoặc đầu cơ.

Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt nhằm thực hiện hai mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu phù hợp, hợp lý, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Chính phủ đã liên tục ban hành khoảng 7 - 8 văn bản chỉ đạo, công điện liên quan đến điều hành xăng dầu. Cùng đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các thương nhân sản xuất, kinh doanh và phân phối xăng dầu chủ động tìm kiếm nguồn cung, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường.

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Giá xăng dầu đã giảm, nhưng giá nhiều mặt hàng, dịch vụ vẫn ở mức cao (Ảnh minh họa)

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, với sự vào cuộc đồng bộ của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, nguồn cung xăng dầu đã được bảo đảm, giá xăng dầu được điều hành hợp lý.

Về việc giá cả nhiều mặt hàng trên thị trường vẫn chưa giảm tương ứng với diễn biến của giá xăng dầu, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng trước hết cần loại bỏ tâm lý lợi dụng việc giá xăng dầu từng tăng cao hoặc tâm lý của người tiêu dùng để duy trì mức giá bất hợp lý.

"Nếu doanh nghiệp trước đây lấy lý do giá xăng dầu tăng để điều chỉnh tăng giá hàng hóa, dịch vụ thì khi giá xăng dầu đã giảm cũng cần điều chỉnh giảm theo tương ứng với các yếu tố đầu vào. Đây là yêu cầu phù hợp với logic kinh tế. Cần từ bỏ tâm lý cố tình đầu cơ, găm hàng để giữ giá cao bất hợp lý", Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, Bộ đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát việc điều chỉnh giá đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý cũng như trên thị trường. Lực lượng Quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, găm hàng, đầu cơ và các hành vi lợi dụng diễn biến thị trường để tăng giá bất hợp lý. Các lực lượng chức năng từ Trung ương đến địa phương đã xử lý nhiều vụ việc vi phạm về giá và công tác này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kê khai giá đầy đủ, chủ động rà soát cơ cấu chi phí để điều chỉnh giá phù hợp khi các yếu tố đầu vào giảm, không lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý. Người tiêu dùng cũng cần theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống, không mua tích trữ theo tâm lý đám đông gây áp lực lên thị trường, kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Quản lý thị trường tại địa phương khi phát hiện các trường hợp bán cao hơn giá niêm yết, bán sai giá hoặc có dấu hiệu găm hàng, đầu cơ.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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