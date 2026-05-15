Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức quyền Tổng giám đốc ACV

Theo thông báo từ ACV, ông Lê Văn Khiên, quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc phụ trách tổng công ty, giữ chức quyền Tổng giám đốc ACV.

Ông Nguyễn Đức Hùng sinh năm 1978, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông. Ông có gần 20 năm công tác trong ngành hàng không, từng giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc ACV từ năm 2020.

Trước đó, từ đầu tháng 2/2026, ACV đã giao ông Hùng phụ trách Ban điều hành trong bối cảnh doanh nghiệp chưa có nhân sự giữ vị trí Tổng giám đốc sau biến động nhân sự cấp cao. Cùng thời điểm, nhiều vị trí chủ chốt khác tại ACV cũng được kiện toàn, bao gồm chức danh phụ trách kế toán và thành viên Ban kiểm soát.

Đến tháng 3/2026, ACV tiếp tục thay đổi bộ máy lãnh đạo khi bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, thay ông Vũ Thế Phiệt.

Động thái này diễn ra sau khi ông Vũ Thế Phiệt cùng một lãnh đạo khác của ACV bị cơ quan điều tra khởi tố liên quan đến sai phạm trong hoạt động đấu thầu.

Việc hoàn thiện bộ máy điều hành diễn ra trong bối cảnh ACV đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng hàng không quy mô lớn như dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và nâng cấp nhiều cảng hàng không địa phương.

Trước đó, ngày 4/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành.

Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm hai vấn đề cấp bách. Thứ nhất là kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc ACV nhằm nâng cao hiệu quả điều hành. Thứ hai là tháo gỡ các vướng mắc để thực hiện thanh toán ngay cho các nhà thầu.

Thủ tướng cũng yêu cầu ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng dự án thành phần 3 cùng các nhiệm vụ liên quan; đồng thời xây dựng kế hoạch và tiến độ chi tiết, báo cáo hằng tuần, rà soát hồ sơ nghiệm thu để thanh toán cho nhà thầu và yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường nguồn lực triển khai dự án.

Bên cạnh đó, ACV được yêu cầu chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và nhà thầu để xử lý các khó khăn thuộc thẩm quyền, tránh ảnh hưởng đến tiến độ dự án sân bay Long Thành.

Các cơ quan liên quan cũng đề nghị Kiểm toán Nhà nước sớm triển khai kiểm toán các gói thầu, hạng mục đã thực hiện nhằm hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu kịp thời phát hiện, xử lý sai sót trong quá trình triển khai.

ACV Hiện doanh nghiệp quản lý, khai thác 22 sân bay trên cả nước, trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế.

Trong quý I/2026, ACV đạt gần 6.400 tỷ đồng doanh thu, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.600 tỷ đồng nhờ lượng khách quốc tế tiếp tục phục hồi và hoạt động khai thác cảng hàng không duy trì tăng trưởng tích cực.