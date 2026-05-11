ACV lo nguy cơ chồng lấn hạ tầng đường sắt quanh sân bay Long Thành

Theo thông tin từ UBND TP Đồng Nai, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có văn bản gửi địa phương về việc xem xét bố trí các tuyến đường sắt trong phạm vi Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Văn bản này đồng thời được gửi tới Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM.

Dự kiến, hướng tuyến đường sắt sẽ đi qua khu vực trước nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Theo ACV, doanh nghiệp hiện là chủ đầu tư dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu thuộc giai đoạn 1 của sân bay Long Thành. Cùng với quá trình triển khai các hạng mục chính, ACV đang phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị nghiên cứu phương án kết nối giao thông, trong đó có hệ thống đường sắt.

Hiện khu vực sân bay Long Thành đang được nghiên cứu đầu tư 3 tuyến đường sắt gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và dự án kéo dài tuyến Metro số 1 từ TP.HCM đến Đồng Nai. Theo định hướng, các tuyến này đều đi qua khu vực dọc trục đường chính của sân bay và kết nối trực tiếp với nhà ga hành khách.

Tuy nhiên, ACV cho biết đến nay phương án quy hoạch giữa các tuyến vẫn chưa được thống nhất hoàn toàn. Đối với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, ACV đã làm việc với các cơ quan liên quan để trao đổi về hướng tuyến, vị trí ga và phương án kết nối. Riêng tuyến metro kéo dài về Đồng Nai, doanh nghiệp vẫn chưa nhận được quy hoạch chính thức cũng như phương án bố trí ga trong phạm vi sân bay.

Theo ACV, việc đồng thời nghiên cứu nhiều tuyến đường sắt trong cùng một không gian nhưng thiếu quy hoạch tổng thể thống nhất sẽ gây khó khăn trong quá trình phối hợp đầu tư. “Nếu không được tính toán đồng bộ ngay từ đầu, nguy cơ chồng lấn hạ tầng, phát sinh vướng mắc trong thi công và ảnh hưởng đến khai thác sau này là điều có thể xảy ra”, ACV nêu trong văn bản.

Từ thực tế trên, ACV kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì hoặc giao cơ quan có thẩm quyền rà soát tổng thể quy hoạch các tuyến đường sắt kết nối sân bay Long Thành, nhằm xác định rõ hướng tuyến, vị trí nhà ga và phương án kết nối giữa các dự án. Qua đó bảo đảm tính đồng bộ trong đầu tư xây dựng cũng như vận hành khai thác về lâu dài.

Đồng thời, ACV cũng đề nghị Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM và UBND TP Đồng Nai chỉ đạo các chủ đầu tư dự án đường sắt chủ động phối hợp, thống nhất phương án kỹ thuật và quy hoạch ngay từ giai đoạn đầu.

Sân bay Long Thành được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế lớn của khu vực phía Nam. Vì vậy, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục hàng không, việc sớm hoàn thiện hệ thống kết nối bằng đường sắt được xem là yếu tố quan trọng để hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ và phát huy tối đa hiệu quả dự án trong tương lai.

Theo UBND TP Đồng Nai, địa phương đã chủ động chuẩn bị quỹ đất tái định cư phục vụ triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn. Hiện có 232 lô đất tái định cư sẵn sàng bố trí, cùng 152 lô tại các phường, xã bị thu hồi đất và thêm 80 lô ở khu vực lân cận, nâng tổng số lên 464 lô.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Đồng Nai có chiều dài khoảng 81km, đi qua 12 phường, xã. Dự kiến tuyến sẽ bố trí một ga tại sân bay Long Thành và một trạm bảo dưỡng tại xã Xuân Đường. Để triển khai dự án, địa phương sẽ thu hồi khoảng 536ha đất, ảnh hưởng tới khoảng 496 hộ dân phải di dời, tái định cư.

Với phần nhu cầu tái định cư còn lại, Đồng Nai đang đề xuất bổ sung tại các khu tái định cư Xuân Hiệp và Xuân Quế. Hai khu vực này hiện được hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Song song với đó, tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát ranh giới giải phóng mặt bằng, cập nhật điều chỉnh quy hoạch và đẩy nhanh bàn giao mốc giới thực địa để bảo đảm tiến độ thu hồi đất.

Ngoài tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Đồng Nai cũng đang được nghiên cứu đầu tư tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư hơn 65.573 tỷ đồng, chiều dài khoảng 44,6km.

Trong khi đó, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được xác định là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm nhằm kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM với sân bay Long Thành. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tuyến có tổng chiều dài 41,8km, trong đó đoạn qua TP.HCM dài 11,7km và đoạn qua Đồng Nai dài hơn 30km.