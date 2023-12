Bộ NN&PTNT đề nghị Kiên Giang xử lý nghiêm các tàu cá “3 không”

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC), tỉnh đã tăng cường thanh tra, kiểm tra nghề cá tại cảng cá Tắc Cậu; kết hợp với các tỉnh ven biển quản lý và kiểm soát hoạt động tàu cá, xác nhận và chứng nhận nguyên liệu nguồn gốc thủy sản khai thác. Đồng thời, tiến hành điều tra xác minh 28 tàu cá có dấu hiệu khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ/5 tàu với tổng số tiền nộp phạt hơn 4,2 tỷ đồng, tịch thu 5 tàu cá; Khởi tố 4 vụ về hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép và sử dụng xung điện chất nổ khai thác hải sản trái phép. Lũy kế từ năm 2020 đến nay, tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 65 vụ, tịch thu 55 tàu cá, với tổng số tiền xử phạt hơn 55 tỷ đồng.

Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng, trong thời gian qua, Kiên Giang đã rất nỗ lực cố gắng và vất vả để chống tình trạng khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa được như mong muốn. Ông Quốc Anh khẳng định, để thực hiện triệt để việc khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), chuyển từ nghề cá truyền thống sang nghề cá có trách nhiệm thì cần phải xem lại quy hoạch, chiến lược phát triển thuỷ sản.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến (bìa phải) khảo sát địa điểm xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tỉnh Kiên Giang

“Chiến lược phát triển thuỷ sản hết sức quan trọng, do vậy, đoàn công tác xuống rất kịp thời, đây là giải pháp để chuyển sang nghề cá có trách nhiệm và không còn bị vướng IUU”, ông Lê Quốc Anh cho biết.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại địa phương, đoàn công tác đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế của tỉnh Kiên Giang khi thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU bao gồm: công tác quản lý đội tàu, tình trạng tắt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang còn cao; công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát tàu cá tại cảng còn nhiều bất cập, vẫn còn tình trạng tàu cá lên hàng sai cảng chỉ định, thuyền trưởng tàu cá thực hiện ghi chép nhật ký khai thác không đúng quy định gây khó khăn cho công tác chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản; chưa giải quyết dứt điểm tàu cá 3 không theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đề nghị, Kiên Giang muốn quản lý tốt đội tàu phải rà soát, nắm chắc số lượng tàu cá đang hoạt động, trong đó có giải pháp xử lý nghiêm tàu cá 3 không (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép khai thác hải sản) tham gia hoạt động khai thác trên biển; phải tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng tại các cảng cá, phân công cán bộ kiểm soát chặt chẽ hơn nữa công tác giám sát bốc dỡ hàng qua cảng và truy xuất nguồn gốc, đảm bảo về nhật ký khai thác, dữ liệu hệ thống giám sát hành trình, sản lượng, thành phần loài phù hợp với nghề khai thác, đặc biệt theo dõi, kiểm soát chặt chẽ đối với các trường hợp chuyển tải trên biển, sản lượng đối với các loài cá ngừ vây vàng, mắt to, cá cờ kiếm... xử lý nghiêm các trường hợp hợp thức hóa hồ sơ xác nhận, chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác.

“Đề nghị Cục Kiểm ngư sau nội dung thứ nhất có công văn gửi lại, điểm lại những nhiệm vụ quan trọng trong 3 việc phải làm từ quản lý tàu tới truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm hành chính”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu.

Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Kiên Giang với đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về tiến độ thực hiện dự án Trung tâm nghề cá lớn Kiên Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư tại địa bàn xã 2, ấp Ngã Bát và ấp Mương 40, xã Tây Yên A, huyện An Biên. Vị trí của dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của UBND huyện An Biên, đã được UBND huyện An Biên đăng ký vào danh mục công trình thu hồi đất, tiến hành lấy ý kiến về tái định cư trước khi thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trình UBND tỉnh phê duyệt. UBND huyện An Biên đã tiến hành khảo sát ý kiến 124 hộ dân bị ảnh hưởng, qua đó, có 51 hộ thống nhất nhận tiền hỗ trợ tự lo chỗ ở, 73 hộ yêu cầu bố trí tái định cư trong khu vực gần khu dự án.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông đề nghị Ban Quản lý dự án Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông tích cực phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Nghề cá lớn tại Kiên Giang. Thứ trưởng cho rằng, bên cạnh việc đầu tư nâng cấp hạ tầng nghề cá, tỉnh cần xây dựng, cơ chế chính sách chuyển đổi nghề cho các chủ tàu, ngư dân không đủ điều kiện tham gia khai thác theo quy định, gắn với triển khai hiệu quả đề án nuôi biển tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần rất lớn vào công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.