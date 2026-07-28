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Cải chính

Bộ Tài chính thay thế 78, bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế

Thứ Ba, 11:05, 28/07/2026
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VOV.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1934/QĐ-BTC công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Theo Quyết định số 1934/QĐ-BTC, có 78 thủ tục hành chính được thay thế và 18 thủ tục hành chính bị bãi bỏ nhằm tiếp tục hoàn thiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2026. Việc áp dụng toàn bộ các hình thức giao dịch điện tử và thành phần hồ sơ đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế sẽ được thực hiện theo lộ trình do cơ quan thuế quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Quản lý thuế.

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Việc bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế góp phần tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Đồng thời, Bộ Tài chính bãi bỏ các thủ tục hành chính có số thứ tự 8, 51, 52, 55, 60, 69, 71, 72, 77, 94, 95, 98, 100, 102 và 110 được công bố tại Quyết định số 4472/QĐ-BTC ngày 30/12/2025 về chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế.

Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính có số thứ tự 8, 10 và 11 tại Quyết định số 216/QĐ-BTC ngày 3/2/2026 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế cũng chính thức bị bãi bỏ.

Việc thay thế và bãi bỏ các thủ tục hành chính là một trong những bước tiếp tục hoàn thiện hệ thống thủ tục về thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong quản lý thuế theo lộ trình chuyển đổi số của ngành Tài chính.

 

PV/VOV.VN
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