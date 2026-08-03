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Cải chính

Bộ Tài chính thông tin về kéo dài chính sách miễn giảm, gia hạn thuế phí

Thứ Hai, 21:31, 03/08/2026
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VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất kéo dài các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí đến hết năm 2026 để hỗ trợ cả người dân và doanh nghiệp trước áp lực giá cả.

Chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế

Chia sẻ tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra chiều tối nay (3/8), cho biết: Từ ngày 1/7/2026, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước các áp lực giá cả, Chính phủ đã có kế hoạch, đề xuất kéo dài các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế đến hết năm 2026.

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Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 - (Ảnh: VGP)

Về thuế giá trị gia tăng, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay, hiện nay chính sách đang giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng dịch vụ có mức thuế suất giá trị gia tăng 10% xuống còn 8%, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Về thuế sử dụng đất nông nghiệp, thời hạn miễn thuế đến hết ngày 31/12/2030.

Về gia hạn thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trong năm 2026.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm 46 khoản phí, lệ phí và có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Bình ổn giá xăng dầu

Riêng đối với mặt hàng xăng dầu, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thông tin: Tác động mặt hàng này ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của nền kinh tế và tác động đến giá cả. Do đó, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu về 0% từ ngày 9/3/2026 đến hết ngày 30/9/2026. Giảm các sắc thuế cấu thành trong giá xăng dầu, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% từ ngày 27/3/2026 đến hết ngày 30/6/2026. Tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng và không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ đầu vào đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30/9/2026.

Một chính sách nữa là trong quá trình xảy ra xung đột ở Trung Đông, trước tình hình giá xăng dầu có biến động mạnh, Ngân sách Nhà nước đã ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu để sử dụng cho việc hỗ trợ giá đối với các mặt hàng xăng dầu để bình ổn giá xăng dầu. Kết quả đã phát huy tác dụng rất tốt trong giai đoạn vừa qua.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thông tin thêm, hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương, các bộ, ngành có liên quan xây dựng các phương án giá, phương án thuế, phí, lệ phí liên quan để ứng phó với các kịch bản nếu như có những biến động phức tạp và cần có giải pháp của Chính phủ nhằm giữ được ổn định kinh tế vĩ mô và lạm phát, bảo đảm các mục tiêu chung.

Trần Ngọc - Nguyễn Trang/VOV.VN
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