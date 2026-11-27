Chiều 27/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn và Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới.

Tham gia đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Đoàn kiểm tra cầu Bản Chang thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn

Theo báo cáo của tỉnh Thái Nguyên và nhà thầu thi công, đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, bàn giao 261,8ha, tương ứng 28,8km tuyến cho chủ đầu tư và nhà thầu. Các công trình hạ tầng kỹ thuật cơ bản được di chuyển; hai khu tái định cư Thanh Mai và Bản Áng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới, các đơn vị đang triển khai thi công trên nhiều đoạn tuyến. Nhà thầu tập trung thi công nền đường, xử lý nền đất yếu, xây dựng cầu; đồng thời chuẩn bị mặt bằng, công trường và thiết bị phục vụ các hạng mục tiếp theo.

Cắt giảm hạng mục không cần thiết, tránh đầu tư dàn trải

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt và hiệu quả của tỉnh Thái Nguyên, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai.

"Các dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc đầu tư hạ tầng giao thông cần gắn với định hướng phát triển đô thị, công nghiệp và các không gian kinh tế dọc tuyến", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Cùng với đó, cần nghiên cứu khai thác hiệu quả quỹ đất, các khu vực bãi đổ thải; khảo sát, quy hoạch các trạm dừng nghỉ phù hợp, đáp ứng nhu cầu khai thác lâu dài.

Đoàn kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới tại nút giao Thịnh Đán

Bộ trưởng đề nghị tỉnh Thái Nguyên rà soát phương án thiết kế, kiên quyết cắt giảm những hạng mục không cần thiết, tránh đầu tư dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn. Các công trình dân sinh phải được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thoát nước và nhu cầu đi lại của người dân.

Bộ trưởng nhấn mạnh tỉnh Thái Nguyên cần phối hợp với Cục Quản lý đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu điều chỉnh các nút giao phù hợp với định hướng phát triển giao thông và không gian kinh tế của địa phương.

Đối với các nhà thầu, đơn vị thi công, Bộ trưởng yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi công khoa học, đồng bộ; phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2026, bảo đảm chất lượng công trình, sớm đưa các tuyến đường vào khai thác.