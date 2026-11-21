Bảo đảm các tuyến được triển khai đồng bộ

Theo kết quả biểu quyết, Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, được thông qua với 476/481 đại biểu tán thành. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum nhận được 477/480 đại biểu tán thành. Đối với dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La, có 482/483 đại biểu biểu quyết tán thành.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Bộ đã khẩn trương phối hợp với các địa phương nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương.

Theo Bộ trưởng, đây không phải là những tuyến đường đơn lẻ mà là các trục kết nối liên vùng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông khu vực Tây Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên; thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược. Đặc biệt, khi cao tốc Bảo Hà - Lai Châu hoàn thành, 34/34 địa phương trong cả nước sẽ có đường cao tốc.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội sáng 21/11

Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu nhiều phương án để xác định phạm vi, lộ trình đầu tư phù hợp với nhu cầu vận tải và khả năng cân đối vốn, bảo đảm các tuyến được triển khai đồng bộ, không cắt khúc, chắp vá.

Quá trình chuẩn bị các dự án đã được phối hợp, thẩm định, thẩm tra và cho ý kiến qua các cơ quan có thẩm quyền. Theo tổng hợp, Quốc hội có 65 lượt ý kiến, tập trung vào sự cần thiết đầu tư; quy mô, tốc độ thiết kế, hướng tuyến; tổng mức đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; tiến độ thực hiện; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các cơ chế, chính sách đặc thù. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã tiếp thu, giải trình và chỉnh lý các dự thảo nghị quyết.

Cần sự đồng lòng, phối hợp của các cấp, ngành và người dân.

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ, cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong được đề xuất với chiều dài khoảng 119km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 - 100km/h, kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai với khu vực phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Sơ bộ tổng mức đầu tư 50.990 tỷ đồng, gồm 48.986 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 2.004 tỷ đồng ngân sách tỉnh Lai Châu. Dự án gồm 4 dự án thành phần, dự kiến triển khai từ năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031.

Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dài khoảng 132km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 - 100km/h, điểm đầu kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông, điểm cuối giao đường Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư sơ bộ 48.283 tỷ đồng, gồm 46.236 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 2.047 tỷ đồng ngân sách địa phương. Dự án gồm hai dự án thành phần: Xây lắp và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; UBND tỉnh Quảng Ngãi được đề xuất làm cơ quan chủ quản. Dự kiến khởi công quý IV/2027, cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031.

Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua tỉnh Sơn La có chiều dài khoảng 179,5km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h, ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới khai thác bằng hệ thống giao thông thông minh. Tổng mức đầu tư sơ bộ 63.120 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 43.812 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án gồm 8 dự án thành phần, trong đó có 4 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 4 dự án xây dựng đường cao tốc. Dự kiến triển khai từ năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, các dự án hạ tầng chiến lược cần có quyết tâm chung, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và sự đồng thuận của người dân. Bộ trưởng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong giám sát, bảo đảm các dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, công khai, minh bạch và tiết kiệm.