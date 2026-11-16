Bộ Xây dựng công bố 138 sản phẩm khoa học, công nghệ tiêu biểu

Ngày 16/11, Bộ Xây dựng tổ chức Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng năm 2026.

Chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh của ngành Xây dựng.

Toàn cảnh Hội nghị chuyên đề phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là việc khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Bộ Xây dựng. Cổng thông tin giới thiệu, công bố các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu trong những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, hướng tới xây dựng Kho tri thức số ngành Xây dựng.

Từ 761 đề xuất sản phẩm, giải pháp của 53 cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ, Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng đã đánh giá, lựa chọn 138 sản phẩm, giải pháp tiêu biểu để công bố trên Cổng thông tin. Trong đó, 6 sản phẩm được giới thiệu tham luận trực tiếp tại sự kiện, thuộc các lĩnh vực quản lý công trình xây dựng, hàng không, hàng hải, đường sắt và giao thông công cộng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho hay, ngành Xây dựng vừa trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, vừa tạo điều kiện phát triển cho các ngành khác thông qua hệ thống kết cấu hạ tầng, đô thị, nhà ở và dịch vụ vận tải. Tuy nhiên, tăng trưởng của Ngành thời gian qua vẫn chủ yếu dựa vào mở rộng quy mô đầu tư, trong khi nguồn lực đầu tư không thể tăng mãi. Vì vậy, cần xác định rõ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể tạo thêm động lực tăng trưởng ở những lĩnh vực, công đoạn nào.

Trong khuôn khổ Chuỗi sự kiện có hoạt động trưng bày, triển lãm.

Ông Hà cũng chỉ ra thực tế việc triển khai công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo của Ngành còn ở giai đoạn đầu, nhiều kết quả nghiên cứu chưa được đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã triển khai nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ và đạt một số kết quả đáng chú ý. Nhiều công nghệ như Mô hình thông tin công trình (BIM), vật liệu mới và các giải pháp kỹ thuật hiện đại được nghiên cứu, ứng dụng trong thiết kế, thi công, quản lý và khai thác công trình. Bộ cũng đang triển khai 6 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hướng tới từng bước làm chủ công nghệ.