Đắk Lắk gỡ khó, dồn lực cho ngành xây dựng về đích quý IV

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng của tỉnh Đắk Lắk đạt 8,22%, thấp hơn kịch bản 0,94 điểm phần trăm. Trong đó, xây dựng là lĩnh vực thiếu hụt lớn nhất, với giá trị tăng thêm thấp hơn kịch bản khoảng 955 tỷ đồng; riêng quý III chỉ tăng 0,77%.

Nguyên nhân chủ yếu là tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục, giải ngân và thi công một số dự án còn chậm. Đến hết tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 4.819 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch. Ở khu vực ngoài ngân sách, một số dự án lớn chưa tạo được khối lượng xây dựng như kỳ vọng. Riêng Bến cảng Bãi Gốc dự kiến thực hiện khoảng 900 tỷ đồng nhưng thực tế mới đạt hơn 30 tỷ đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng chậm là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, gây áp lực lên tăng trưởng ngành xây dựng tỉnh Đắk Lắk trong quý IV/2026.

Nhiều dự án đã được Đắk Lắk tháo gỡ nhưng vẫn chậm triển khai; những vướng mắc về quy hoạch, chỉ tiêu xây dựng kéo dài nhiều tháng chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Đố Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Xây dựng phải chủ động rà soát từng công trình, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, phân định trách nhiệm và tham mưu xử lý, không để lãnh đạo tỉnh phải đi kiểm tra, đôn đốc từng dự án.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo khối lượng xây lắp là yêu cầu cấp bách để ngành xây dựng Đắk Lắk đạt mục tiêu tăng trưởng 70,27% trong quý IV/2026.

Sở Xây dựng phải lập danh mục giá trị xây lắp có thể thực hiện theo từng tháng, theo dõi tiến độ hằng tuần, phối hợp tháo gỡ vướng mắc và đề xuất xử lý những dự án đủ điều kiện nhưng không triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh: “Quý IV này không thay đổi không chuyển biến được thì đến năm 2027 vẫn như thế này thôi. Tôi yêu cầu phải thay đổi phân công nhiệm vụ lại các đồng chí lãnh đạo Sở. Thời gian tiến độ là phải có, quy hoạch của các xã, phường bao giờ duyệt là phải xong. Quy hoạch khu này khu kia các anh phải xong, phải cho ý kiến, không được chậm trễ trong tháng 10. Và tôi yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài chính, các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát lại toàn bộ các nguồn để tạo ra khối lượng".