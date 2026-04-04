Tận dụng hệ sinh thái đa dạng, Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển dược liệu

Nghị quyết đặt mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để đưa Quảng Ngãi trở thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia và trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước.

Quảng Ngãi có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển dược liệu với hệ sinh thái đa dạng, nguồn gen phong phú, nhiều loài dược liệu quý có giá trị kinh tế cao. Tại khu vực miền núi phía Tây có hơn 3.200ha sâm Ngọc Linh, trên 11.500ha các loại dược liệu khác; sản lượng khai thác đạt khoảng 32.850 tấn. Một số cơ sở chế biến bước đầu được hình thành, góp phần thay đổi nhận thức và cách làm của người dân.

Cây sâm Ngọc Linh trồng ở xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, việc phát triển dược liệu vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Liên kết giữa vùng nguyên liệu và cơ sở chế biến còn lỏng lẻo; chưa có trung tâm nhân giống công nghệ cao; thiếu doanh nghiệp lớn đầu tư chế biến sâu; công tác quản lý, bảo vệ thương hiệu, nhất là sâm Ngọc Linh, còn nhiều khó khăn.

Tỉnh Quảng Ngãi xác định quan điểm phát triển dược liệu theo hướng bền vững, tập trung, gắn với chế biến và chuỗi giá trị. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, bảo tồn nguồn gen quý, phát huy tri thức bản địa; đồng thời kết hợp phát triển dược liệu với du lịch cộng đồng, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đến năm 2030, Quảng Ngãi phấn đấu hình thành vùng trồng dược liệu tập trung với khoảng 5.227ha sâm Ngọc Linh, 900ha đẳng sâm, 600ha quế, 300ha tỏi Lý Sơn và khoảng 1.000ha dược liệu khác. Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng trung tâm nhân giống dược liệu ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát 100% nguồn giống; phát triển hơn 55 hợp tác xã tham gia lĩnh vực này.

Sản lượng khai thác dược liệu đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 33.000 tấn mỗi năm. Đồng thời, tỉnh sẽ thu hút ít nhất một doanh nghiệp quy mô lớn đầu tư sản xuất, chế biến dược liệu theo tiêu chuẩn GMP; hình thành một cụm công nghiệp chế biến dược liệu. Giá trị sản xuất dược liệu dự kiến đóng góp khoảng 5% giá trị ngành nông nghiệp và khoảng 2% GRDP của tỉnh.

Cây sâm Ngọc Linh mang lại giá trị kinh tế cao.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh sẽ lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa phát triển dược liệu; xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chế biến; đồng thời phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất, logistics và thị trường tiêu thụ.

“Quảng Ngãi sẽ quy hoạch, phát triển vùng trồng dược liệu tập trung, gắn với chế biến và thị trường, phát triển mạnh mẽ các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ; thu hút doanh nghiệp lớn đầu tư; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; bảo tồn và phát triển nguồn gen. Xây dựng và bảo vệ thương hiệu dược liệu, đồng thời thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù; huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường xúc tiến thương mại, hợp tác trong nước và quốc tế, gắn với phát triển du lịch dược liệu”, ông Nguyễn Công Hoàng cho biết thêm.