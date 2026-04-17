Cà Mau đôn đốc nhà thầu, không vì giá vật liệu cao mà chậm tiến độ

Thứ Sáu, 09:24, 17/04/2026
VOV.VN - Dù giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, nguồn cung hạn chế nhưng các đơn vị thi công cùng chính quyền địa phương tại Cà Mau đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, nhằm đảm bảo tiến độ các công trình đầu tư công.

Tại công trường dự án tuyến lộ Đồng Trên (xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau), bài toán chi phí đang trở nên nan giải khi mặt bằng giá vật liệu xây dựng đã tăng trung khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Ông Trịnh Quốc Thảo, đại diện đơn vị giám sát, cho biết giá mặt hàng đá xây dựng tăng cao nhất, vận chuyển đến điểm thi công đã chạm mốc 1 triệu đồng/m3, tăng khoảng 40%.

Đặc biệt, dự báo trong thời gian tới, giá các loại vật liệu này có thể tiếp tục đà tăng thêm. Bên cạnh áp lực về giá, tình trạng khan hiếm nguồn cung cục bộ cũng gây nhiều có khăn, có thời điểm phải tạm dừng thi công từ 1 đến 2 tuần do thiếu hụt nguồn đá.

Giá đá tăng cao nhất, khi về tới công trình vùng sâu của tỉnh Cà Mau có giá đến hơn 1 triệu đồng

Theo ông Trịnh Quốc Thảo, để không ảnh hưởng tiến độ công trình, đơn vị giám sát đã chủ động phối hợp với nhà thầu điều chỉnh nhịp độ, khi đủ vật liệu tăng tốc thi công, phải đảm bảo đưa dự án về đích đúng hạn:

"Vấn đề khan hiếm vật địa xây dựng thì nó có xảy ra, có lúc phải dừng thi công. Về đơn vị giám sát, thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công làm, tiết kiệm đá và hiện phải thi công hàng ngày"- ông Trinh Quốc Thảo nói.

Tổng vốn đầu tư công năm 2026 của xã Tân Thuận được phân bổ 25 tỷ đồng, trong đó 24 tỷ đồng dành cho 15 công trình giao thông. Tình trạng giá vật liệu tăng mạnh không chỉ ảnh hưởng đến các dự án riêng lẻ mà còn gây áp lực lớn lên toàn bộ kế hoạch đầu tư công của xã Tân Thuận. Nguyên nhân đến từ chênh lệch giá quá lớn giữa dự toán và thực tế thị trường.

Theo UBND xã Tân Thuận, các công trình triển khai trong năm nay được lập dự toán từ tháng 10/2025, với giá đá 1x2 dao động khoảng 650 ngàn đồng/khối. Mức chênh lệch các loại vật liệu khác cũng đang từ 20% - 30%, cùng với đà tăng của giá dầu đã tạo gây nhiều khó khăn cho nhà thầu.

Trước những thách thức này, chính quyền xã Tân Thuận đã phối hợp cùng các nhà thầu chủ động triển khai các bước chuẩn bị đối với những công trình chưa khởi công, với những công trình đang thi công phối hợp tìm kiếm các bãi vật liệu có mức giá phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp.

Trước áp lực giá có thể tiếp tục tăng sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ông Trần Hoàn Bách, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận đề xuất: "Bên cạnh việc tăng giá và vật tư thiếu, giá dầu cũng tăng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Đặc biệt, trước áp lực giải ngân vốn đầu tư công, chúng tôi cũng đang sát sao với nhà thầu. Mong muốn sở xây dựng, phối hợp với các sở ngành liên quan, có điều chỉnh đơn giá liên sở để đảm bảo phù hợp với giá thị trường, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ thi công cũng như tiến độ giải ngân vốn".

Toàn tỉnh Cà Mau có 76 chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công năm 2026. Đến đầu tháng 4, toàn tỉnh đã giải ngân khoảng 989 tỷ đồng,  đạt 14,2% kế hoạch. Mức giải ngân này còn thấp, cho thấy tiến độ triển khai nhiều dự án còn chưa đạt yêu cầu.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Cà Mau: 14 năm tù cho đối tượng lừa 18 người ra nước ngoài lao động
Cà Mau chỉ đạo rà soát, xử lý tình trạng thiếu biên chế ở xã Tân Thuận

VOV.VN - Liên quan vấn đề thiếu biên chế tại xã Tân Thuận, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phản ánh, UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo hỏa tốc, yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý, nhằm đảm bảo hiệu quả phục vụ nhân dân.

