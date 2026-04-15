Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dự kiến thông xe trở lại vào dịp lễ 30/4

Thứ Tư, 17:13, 15/04/2026
VOV.VN - Đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau đang trong giai đoạn hoàn thiện những hạng mục kỹ thuật cuối cùng để chuẩn bị đón phương tiện lưu thông trở lại từ ngày 30/4.

 So với kế hoạch ban đầu, thời điểm tái khai thác được điều chỉnh lùi lại khoảng 15 ngày nhằm đảm bảo tối đa các tiêu chuẩn an toàn vận hành và chất lượng công trình.

Cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau đến 30-4 mới thông xe trở lại.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đơn vị đang gấp rút hoàn tất các phần việc còn lại trước khi chính thức báo cáo cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép thông xe. Dự kiến, trong tháng 4 này, đơn vị quản lý sẽ phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra thực địa, đánh giá toàn diện các điều kiện kỹ thuật để đảm bảo công trình sẵn sàng phục vụ người dân ngay trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Cao tốc đoạn này trước đó thông xe vào tháng 1.

Việc lùi thời hạn khai thác từ ngày 15/4 sang cuối tháng được xác định là cần thiết để đơn vị thi công có đủ thời gian đánh giá chi tiết chất lượng sau xử lý và hoàn thiện triệt để các hạng mục quan trọng.

Trước đó, tuyến cao tốc này đã được đưa vào khai thác tạm thời từ ngày 19/1. Tuy nhiên, đến giữa tháng 3, các đơn vị liên quan đã quyết định tạm dừng lưu thông để tập trung xử lý dứt điểm các hạng mục như rãnh thoát nước, gia cố mái taluy, lề đường bê tông xi măng và đặc biệt là xử lý tình trạng lún cục bộ tại một số vị trí tiếp giáp cầu.

Thay vì thực hiện phương án vừa thi công vừa khai thác, việc tạm dừng này được đánh giá là để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác kỹ thuật.

Trong thời gian vừa qua, các phương tiện từ Cần Thơ đi Cà Mau tiếp tục di chuyển theo lộ trình thay thế: lưu thông trên cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang đến nút giao IC5, sau đó rẽ ra Quốc lộ 61 hoặc đi theo tuyến Quản Lộ – Phụng Hiệp để nhập lại vào Quốc lộ 1.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài 110 km với tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, bao gồm hai dự án thành phần là đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau.

Tuyến đường được thiết kế quy mô 4 làn xe, có bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục, đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối trực tiếp tỉnh Cà Mau với mạng lưới cao tốc quốc gia.

Đến giữa tháng 3 chủ đầu tư thông báo, ngưng khai thác để hoàn thiện các hạ tầng còn lại.

Khi chính thức đi vào vận hành ổn định, công trình không chỉ giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và giảm tải áp lực giao thông cho Quốc lộ 1, mà còn góp phần quan trọng trong việc giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tạo động lực để Cà Mau vươn mình trở thành cực tăng trưởng mới của vùng ĐBSCL.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Cầu Ngọc Hồi tăng tốc thi công trước áp lực giá nhiên liệu và vật liệu tăng cao

Cầu Ngọc Hồi tăng tốc thi công trước áp lực giá nhiên liệu và vật liệu tăng cao

VOV.VN - Dự án cầu Ngọc Hồi dài 7,5 km nối Hà Nội - Hưng Yên đang thi công liên tục để đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, theo đại diện nhà thầu, giá nhiên liệu tăng và nguồn vật liệu khan hiếm đang tạo áp lực lớn, đòi hỏi sớm điều chỉnh chỉ số giá sát với biến động thực tế thị trường.

Bộ Xây dựng sẽ khai thác toàn bộ 12 dự án cao tốc Bắc - Nam trong tháng 4

Bộ Xây dựng sẽ khai thác toàn bộ 12 dự án cao tốc Bắc - Nam trong tháng 4

VOV.VN - 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam dự kiến được đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 4/2026, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục dọc, tăng cường kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cao tốc rộng nhất Việt Nam trị giá hơn 5.200 tỷ đồng đang tăng tốc về đích

Cao tốc rộng nhất Việt Nam trị giá hơn 5.200 tỷ đồng đang tăng tốc về đích

VOV.VN - Những ngày đầu tháng 4/2026, theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tại công trường tuyến nối Đại lộ Thăng Long - Cao tốc Hà Nội - Hòa Bình không khí thi công khẩn trương. Dự án hơn 5.200 tỷ đồng, mặt cắt rộng tới 180m - được xem là tuyến đường rộng bậc nhất Việt Nam đang cố gắng tăng tốc.

