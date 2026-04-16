Cà Mau: 14 năm tù cho đối tượng lừa 18 người ra nước ngoài lao động

Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo phải bồi thường và hoàn trả cho các bị hại tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Bản án là sự trừng phạt cho hành vi dùng chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” để đưa 18 nạn nhân vào cạm bẫy cưỡng bức lao động và bóc lột tình dục tại nước ngoài.

Bị cáo đã lừa 18 người đi ra nước ngoài làm việc

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 10/2023, Lê Ngọc Quý đã tận dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Zalo để đăng tải thông tin tuyển dụng gian lận. Với những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn như làm việc chăm sóc khách hàng online hoặc lắp ráp linh kiện điện tử tại Thái Lan và Myanmar với mức lương 12 triệu đồng/tháng cùng cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại, Quý đã thu hút được nhiều người sập bẫy.

Hội đồng xét xử, đánh giá hành vi của Quý đặc biệt nghiêm trọng

Sau khi hướng dẫn các nạn nhân làm hộ chiếu và xuất cảnh, ngay khi đặt chân đến nước bạn, toàn bộ giấy tờ tùy thân của họ bị thu giữ. Các nạn nhân sau đó bị đưa vào các cơ sở do người Trung Quốc quản lý để thực hiện những công việc bất hợp pháp thay vì như cam kết ban đầu.

Các lao động bị ép buộc lập tài khoản mạng xã hội, giả danh nhằm dụ dỗ người Việt Nam tham gia đầu tư hoặc mua hàng tích điểm để chiếm đoạt tài sản. Những người bị hại bị áp chỉ tiêu lừa đảo tối thiểu 70 triệu đồng mỗi tháng; nếu không đạt, họ phải đối mặt với các hình phạt thể xác như bật nhảy 100 lần, bị đánh đập, phải làm việc quá sức đến tận 2-3 giờ sáng và thường xuyên bị đe dọa bán sang cơ sở khác.

Bị cáo Quý bị tuyên phạt 14 năm tù cho hành vi phạm tội của mình

Đối với những trường hợp muốn thoát thân, gia đình nạn nhân phải nộp khoản "tiền chuộc" trên danh nghĩa chi phí ăn ở, đi lại từ 80 đến 175 triệu đồng.

Trong số 18 nạn nhân bị Quý lừa gạt, có 17 người bị đưa đi cưỡng bức lao động, nhiều người trong số đó bị bán qua lại giữa các công ty. Đặc biệt nghiêm trọng là trường hợp của một người phụ nữ được Quý hứa hẹn công việc tại quán bar nhưng thực chất lại bị bóc lột tình dục.

Một số nạn nhân khác sau thời gian bị giam lỏng đã may mắn được trao trả hoặc tự tìm đường trốn thoát về Việt Nam để tố cáo hành vi tội ác của Lê Ngọc Quý.