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Mưa lốc bất ngờ, gây thiệt hại 27 nhà dân tại Cà Mau

Thứ Ba, 19:06, 28/07/2026
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VOV.VN - Ngày 28/7, thông tin từ UBND xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau mưa lớn kèm lốc xoáy quét qua địa bàn vào rạng sáng cùng ngày đã quật sập và làm tốc mái hàng loạt nhà dân.

Thống kê ban đầu, ghi nhận có 27 căn nhà bị ảnh hưởng, ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 379 triệu đồng. Trong đó, có 7 hộ dân thuộc diện khó khăn chịu thiệt hại khoảng 109 triệu đồng.

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Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm thiệt hại 27 ngôi nhà tại xã Đá Bạc.

Đáng chú ý, trận dông lốc đã làm sập căn nhà của chị Bùi Thị Giàu (ngụ ấp 3) khiến cây cối và mái tôn đè trúng chị khi đang ở thai kỳ tháng thứ 5. Ngay sau sự việc, người dân và lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa chị Giàu đến Bệnh viện Cà Mau cấp cứu.

Theo lãnh đạo xã Đá Bạc, gia đình chị Giàu thuộc diện đặc biệt khó khăn. UBMTTQ tỉnh Cà Mau sẽ hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng xây dựng lại căn nhà mới để gia đình bà sớm ổn định cuộc sống.

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Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả

Hiện UBND xã Đá Bạc đã huy động các lực lượng chức năng, khẩn trương giúp các hộ dân dọn dẹp hiện trường, khắc phục hậu quả bước đầu. Đồng thời, địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê chi tiết thiệt hại để kiến nghị cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí và vật tư cần thiết giúp người dân sớm vượt qua khó khăn.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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