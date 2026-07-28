Cà Mau quyết tâm đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vào top 15 cả nước

​Ngày 28/7, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Báo cáo từ Sở Tài chính Cà Mau thể hiện, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh năm nay (bao gồm vốn năm 2025 chuyển sang) hơn 10.326 tỷ đồng. Tính đến ngày 24/7, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 3.461 tỷ đồng, đạt 33,5% kế hoạch; dự kiến đạt khoảng 38,7% vào cuối tháng 7.

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Mặc dù kết quả này tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chưa đạt tiến độ mục tiêu đề ra (54%) và thấp hơn mức trung bình chung cả nước.

​Nguyên nhân chậm trễ chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, giá vật liệu xây dựng biến động và nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia được Trung ương bổ sung muộn. Bên cạnh đó, việc áp dụng các quy định mới của Luật Xây dựng từ ngày 1/7/2026 cũng khiến một số đơn vị, chủ đầu tư lúng túng trong triển khai.

​Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo các cấp, các ngành phải khẩn trương thay đổi tư duy, siết chặt kỷ luật hành chính và chủ động đồng hành cùng nhà thầu. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ triệt để nút thắt mặt bằng, tuyệt đối không để dự án chậm tiến độ vì chờ mặt bằng, đồng thời lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng nghiệm thu.

Ông Nguyễn Hồ Hải yêu cầu tỉnh Cà Mau phải vào tóp 15 tỉnh thành giải ngân vốn của cả nước

Ông Hải lưu ý, từ nay đến hết quý III/2026, toàn tỉnh phải tập trung cao độ với mục tiêu đưa Cà Mau vào top 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt nhất cả nước. Thường trực Tỉnh ủy sẽ tăng cường kiểm tra thực địa, kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang dự án giải ngân tốt. Các chủ đầu tư phải xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết theo từng tuần, từng tháng để điều hành linh hoạt và phòng ngừa rủi ro từ sớm.