Cà Mau nỗ lực phát triển ngành hàng lúa gạo

Thứ Sáu, 15:28, 29/05/2026
VOV.VN - Cà Mau đang nỗ lực khắc phục những điểm nghẽn về liên kết chuỗi và hạ tầng, cùng với chuyển dịch từ "tư duy sản xuất" sang "tư duy thị trường" để phát triển ngành hàng lúa gạo.

Hiện tỉnh Cà Mau có hơn 185.000 ha đất trồng lúa, đạt tổng sản lượng khoảng 1,8 triệu tấn. Điểm tạo nên giá trị khác biệt của địa phương chính là mô hình lúa - tôm chiếm đến một nửa diện tích canh tác, tương đương hơn 90.000 ha.

Diện tích lúa có liên kết của tỉnh Cà Mau hiện chỉ đạt khoảng 16%.

Đây là mô hình được giới chuyên gia đánh giá cao nhờ giá trị sinh thái bền vững, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, tỷ lệ lúa chất lượng cao trong mô hình này đạt trên 90%, nhiều diện tích đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như hữu cơ, VietGAP, giúp tỉnh chinh phục thành công các chứng nhận quốc tế uy tín như USDA, EU và JAS.

Dù sở hữu tiềm năng lớn, song ngành hàng lúa gạo Cà Mau đang tồn tại thực tế, tỷ lệ diện tích canh tác có liên kết sản xuất hiện chỉ đạt 16,7%. Tại Hội thảo Kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hàng lúa gạo của tỉnh Cà Mau tổ chức vừa qua, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra, thực tế việc liên kết tại địa phương vẫn dễ bị phá vỡ, hợp tác lỏng lẻo, thiếu tính pháp lý; cùng với đó là hạ tầng, logistics và cơ giới hóa của tỉnh chưa đồng bộ. Mặt khác, việc triển khai các mô hình thuộc Đề án 1 triệu ha lúa tại địa phương còn hạn chế. Dù đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 54.680 ha, nhưng đến nay tỉnh mới triển khai được khoảng 1.380ha.

Mô hình lúa - tôm của người dân xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau.

Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung vào các giải pháp: Tạo dựng chuỗi liên kết bền vững, lấy hợp tác xã làm trung tâm để tổ chức sản xuất chuyên nghiệp; đồng thời, phát triển các vùng nguyên liệu tập trung; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và gắn chặt liên kết chuỗi giá trị theo mô hình "4 nhà" nhằm bao tiêu sản phẩm ổn định, mở rộng đường xuất khẩu cho hạt gạo chất lượng cao.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Cà Mau tổ chức Hội thảo kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hàng lúa gạo

VOV.VN - Trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch và Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I, năm 2026, sáng nay 26/4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hàng lúa gạo.

Định vị gạo Việt trên bản đồ thế giới từ giống lúa chất lượng cao

VOV.VN - Nếu như trước đây, kinh nghiệm trồng lúa của người dân đã đúc kết “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, thì nay trong canh tác “giống là tiền đề”, là 1 trong những yếu tố đầu vào quan trọng của chuỗi giá trị lúa gạo.

Ngành lúa gạo trước áp lực chi phí: Đẩy mạnh chuyển dịch sang chất lượng cao

VOV.VN - Trước áp lực chi phí đầu vào gia tăng và giá lúa nhiều biến động, ngành lúa gạo đang đẩy mạnh chuyển dịch sang sản xuất chất lượng cao, giảm phát thải. Các giải pháp đồng bộ về khoa học công nghệ, liên kết sản xuất và điều hành thị trường được triển khai nhằm ổn định đầu ra, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.

Thị trường lúa gạo chưa khởi sắc, nông dân và doanh nghiệp Đồng Tháp gặp khó khăn

VOV.VN - Do tác động của nhiều yếu tố nên giá lúa gạo vụ đông xuân ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay chưa khởi sắc đã ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân và cả doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh mặt hàng nông sản này. Vấn đề vay vốn ưu đãi và nguồn cung xăng dầu ổn định rất cần thiết cho ngành hàng lúa gạo.

Nông dân chọn giống lúa triển vọng, nâng giá trị hạt gạo ĐBSCL

VOV.VN - Giữ vai trò “vựa lúa” lớn nhất cả nước, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) không chỉ bảo đảm an ninh lương thực mà còn đóng góp quan trọng vào xuất khẩu gạo của Việt Nam. Việc duy trì vị thế và thương hiệu gạo Việt Nam tại 150 thị trường cho thấy chất lượng được xem là yếu tố quyết định đến vị thế.

