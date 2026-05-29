Cà Mau nỗ lực phát triển ngành hàng lúa gạo

Hiện tỉnh Cà Mau có hơn 185.000 ha đất trồng lúa, đạt tổng sản lượng khoảng 1,8 triệu tấn. Điểm tạo nên giá trị khác biệt của địa phương chính là mô hình lúa - tôm chiếm đến một nửa diện tích canh tác, tương đương hơn 90.000 ha.

Đây là mô hình được giới chuyên gia đánh giá cao nhờ giá trị sinh thái bền vững, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, tỷ lệ lúa chất lượng cao trong mô hình này đạt trên 90%, nhiều diện tích đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như hữu cơ, VietGAP, giúp tỉnh chinh phục thành công các chứng nhận quốc tế uy tín như USDA, EU và JAS.

Dù sở hữu tiềm năng lớn, song ngành hàng lúa gạo Cà Mau đang tồn tại thực tế, tỷ lệ diện tích canh tác có liên kết sản xuất hiện chỉ đạt 16,7%. Tại Hội thảo Kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hàng lúa gạo của tỉnh Cà Mau tổ chức vừa qua, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra, thực tế việc liên kết tại địa phương vẫn dễ bị phá vỡ, hợp tác lỏng lẻo, thiếu tính pháp lý; cùng với đó là hạ tầng, logistics và cơ giới hóa của tỉnh chưa đồng bộ. Mặt khác, việc triển khai các mô hình thuộc Đề án 1 triệu ha lúa tại địa phương còn hạn chế. Dù đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 54.680 ha, nhưng đến nay tỉnh mới triển khai được khoảng 1.380ha.

Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung vào các giải pháp: Tạo dựng chuỗi liên kết bền vững, lấy hợp tác xã làm trung tâm để tổ chức sản xuất chuyên nghiệp; đồng thời, phát triển các vùng nguyên liệu tập trung; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và gắn chặt liên kết chuỗi giá trị theo mô hình "4 nhà" nhằm bao tiêu sản phẩm ổn định, mở rộng đường xuất khẩu cho hạt gạo chất lượng cao.