Cải chính

Cà Mau tổ chức Hội thảo kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hàng lúa gạo

Chủ Nhật, 15:02, 26/04/2026
VOV.VN - Trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch và Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I, năm 2026, sáng nay 26/4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hàng lúa gạo.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; các Viện, trường; Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam; Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành; doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp, thu mua, chế biến lúa gạo…

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tỉnh Cà Mau hiện có tổng diện tích canh tác lúa hàng năm trên 185.000 ha, diện tích gieo trồng trên 311.000 ha, với tổng sản lượng lúa bình quân đạt trên 1,8 triệu tấn/năm.

Trong thời gian qua, công tác liên kết tiêu thụ ngành hàng lúa gạo trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng rõ rệt về quy mô và hiệu quả, với diện tích liên kết gia tăng qua các năm. Cụ thể trong năm 2022 có 14 công ty tham gia liên kết với 29 hợp tác xã, tổ hợp tác với diện tích gần 38.258 ha, sản lượng lúa tiêu thụ hơn 227.000 tấn, bằng 12,2% so sản lượng toàn tỉnh. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 27 công ty liên kết với 50 hợp tác xã, tổ hợp tác với diện tích hơn 53.350 ha, trong đó, sản lượng tiêu thụ hơn 320.142 tấn, bằng 16,7% sản lượng toàn tỉnh.

Việc sản xuất lúa dưới các hình thức liên kết đã giúp cho các vùng nguyên liệu sản xuất ổn định hơn, người dân dễ dàng tiêu thụ lúa gạo, chất lượng lúa gạo đồng đều, người dân giảm chi phí do mua vật tư dưới hình thức hợp tác xã, tổ hợp tác với số lượng lớn. Bên cạnh đó, giá trị lúa gạo tăng hơn so với canh tác thông thường khoảng 200 đồng/kg lúa tươi đối với lúa an toàn và từ 500 – 1.000 đồng/kg lúa tươi đối với lúa hữu cơ.

Đại biểu trao đổi tại Hội thảo

Theo đánh giá chung, việc liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân góp phần giảm sự phụ thuộc vào thương lái, giảm chi phí qua các khâu trung gian nhằm tăng lợi nhuận cho các bên tham gia, đồng thời giúp cho người tiêu dùng tiếp cận được với các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và giá cả hợp lý. Tuy nhiên, tính bền vững trong liên kết chưa cao, tình trạng phá vỡ hợp đồng khi giá thị trường biến động còn phổ biến. Số lượng doanh nghiệp thực sự đầu tư sâu vào chuỗi liên kết còn ít…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có những tham luận, trao đổi tập trung vào vai trò của cấp ủy, chính quyền trong công tác chỉ đạo phát triển sản xuất lúa gạo gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; những giải pháp hỗ trợ tỉnh Cà Mau phát triển các dự án liên liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ; Việc xây dựng và phát triển thương hiệu lúa gạo chất lượng cao gắn với truy xuất nguồn gốc và thị trường xuất khẩu; Những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời gian qua, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào phục vụ sản xuất lúa gạo….

Bên cạnh đó, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường một số tỉnh, thành trong nước cũng đã có những chia sẻ kinh nghiệm thực hiện liên kết tại các địa phương.

 Các địa phương chia sẻ kinh nghiệm thực hiện liên kết tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Văn Sử- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh Cà Mau đang đối diện với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, từ những bất định trong thị trường, về hạ tầng thủy lợi, hạ tầng logistics và việc áp dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp chưa được đồng bộ.

Việc triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ, đặc biệt là việc thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa ở tỉnh Cà Mau cũng còn khiêm tốn. Cà Mau đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường diện tích sản xuất theo Đề án 1 triệu ha lúa đến năm 2030 khoảng 55.000 ha. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Cà Mau chỉ mới triển khai được khoảng 1.400 ha. Quy mô thực hiện còn hạn chế, việc liên kết chuỗi sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Hội thảo hôm nay là diễn đàn quan trọng để các bên có liên quan cùng nhìn nhận những việc đã làm được, chưa làm được và bàn biện pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

“Hội thảo hôm nay là cơ hội tốt để tỉnh Cà Mau bàn những biện pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện liên kết chuỗi, đặc biệt là trong xây dựng hợp đồng, trong tiếp cận tín dụng, trong dự báo thị trường, trong thu hút doanh nghiệp đầu tàu dẫn dắt, trong phát triển hợp tác xã và trong xây dựng thị trường tín chỉ carbon vân vân…Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, tôi tin tưởng rằng hội thảo của chúng ta sẽ thu được những kết quả quan trọng, xác định những hướng đi mới cho ngành hàng lúa gạo trong tương lai", ông Sử nói.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Hà Nội tìm ra “lời giải cho bài toán” cải tạo chung cư cũ?
VOV.VN - Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, hiện thành phố Hà Nội đang triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng, nhằm xác định mức độ nguy hiểm của từng công trình.

Ngao chết bất thường, gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi ngao ở Hà Tĩnh
VOV.VN - Những ngày gần đây tình trạng ngao chết hàng loạt tại xã Mai Phụ tỉnh Hà Tĩnh. Chính quyền địa phương cho biết, tình trạng ngao chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi ngao.

Tăng cường chất lượng ODA vào những dự án xoay chuyển tình thế
VOV.VN - Để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao 2 con số, nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế trong giai đoạn 2026 - 2030, là rất lớn. Trong đó, Bộ Tài chính ước tính tổng vốn huy động ODA và vay ưu đãi khoảng 1,35 triệu tỷ đồng, tức là cao gấp khoảng 7 - 8 lần so với giai đoạn 2021 – 2025.

