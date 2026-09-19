Các địa phương ven biển TP.HCM tìm cách giữ sức hút mùa thấp điểm

Làm mới sản phẩm, kéo du khách về biển

Thời điểm này, vào cuối tuần, tại các đô thị biển như Vũng Tàu, Long Hải (Bà Rịa- Vũng Tàu cũ) nay thuộc TP.HCM hường xuyên diễn ra hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngay bên bờ biển, với mong muốn tạo thêm trải nghiệm, níu chân du khách.

Anh Nguyễn Hoàng, một du khách đến từ Tây Ninh cho biết thời gian gần đây, mỗi lần đến Vũng Tàu, Long Hải, anh thường được xem ca nhạc.

Không gian âm nhạc tại phố đi bộ ở biển Long Hải

"Từ trước đến giờ tôi đã đi du lịch rất nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên thấy một sự kiện được tổ chức chuyên nghiệp và hoành tráng như thế. Rất tuyệt vời khi sở hữu một sân khấu ngay sát bờ biển", anh Nguyễn Hoàng chia sẻ.

Cũng lựa chọn Vũng Tàu thay vì nhiều điểm đến biển khác như Nha Trang, Phú Quốc hay Phan Thiết, chị Nguyễn Thị Trinh, ở Củ Chi, cho rằng lợi thế của Vũng Tàu là vị trí thuận lợi, không gian biển thoáng và nhiều dịch vụ đi kèm.

Công viên tháp Tam Thắng đông khách vào mỗi tối cuối tuần

Ngoài tắm biển, nhóm của chị Trinh còn có thể thưởng thức các dịch vụ ngay tại khu vực ven biển, tận hưởng không khí mát mẻ và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.

“Vị trí địa lý ở Vũng Tàu rất thuận lợi, có thể đi bằng xe máy hoặc ô tô. Đặc biệt, từ khi có cao tốc, việc đi từ TP.HCM đến Vũng Tàu rất nhanh và thuận tiện. Đến đây có gió biển, có nhiều dịch vụ đi kèm, khu vui chơi, giải trí. Cảnh quan cũng tạo cảm giác rất thoải mái về tinh thần", chị Trinh cho biết.

Hướng đến không gian du lịch biển quanh năm

Theo các địa phương ven biển của TP.HCM như Vũng Tàu, Long Hải và cả Cần Giờ, từ nay đến cuối năm là giai đoạn thấp điểm của du lịch nên địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng và doanh nghiệp tổ chức thêm hoạt động thu hút người dân và du khách.

Du khách sẽ cảm nhận một không gian âm nhạc hoàn toàn mới với sân khấu sát bờ biển

Mục tiêu của các địa phương không phải tổ chức thật nhiều sự kiện, mà là hình thành các chuỗi hoạt động có chủ đề, có kế hoạch, bảo đảm an toàn, thiết thực và tiết kiệm. Qua đó, các hoạt động vừa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, vừa quảng bá hình ảnh đô thị biển, hỗ trợ các ngành dịch vụ và tạo thêm sức sống cho điểm đến trong mùa thấp điểm.

Xã Long Hải đang thí điểm quản lý, tổ chức khai thác phố đi bộ và bãi tắm tại đường quy hoạch 14-15 và khu vực bãi tắm công cộng.

Xã mong muốn từ việc khai thác không gian này hướng tới hình thành những sản phẩm du lịch đặc sắc, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách; đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân, tăng nguồn thu và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công.

Nhiều địa phương ven biển ở TP.HCM tạo sản phẩm du lịch hướng biển vào mùa thấp điểm

Còn tại phường Vũng Tàu, ông Lê Anh Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công của phường cho biết, tuy là mùa thấp điểm nhưng gần như tháng nào cũng có sự kiện, hoạt động gắn với biển nên du khách vẫn tìm về.

Cụ thể như tháng 9 này có Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam - Vũng Tàu; các tháng 10, 11 và 12/2026 sẽ có giải pickleball, bóng chuyền hơi, đi bộ Vì người nghèo, lễ hội văn hóa - ẩm thực...

Địa phương cũng nỗ lực chỉnh trang đô thị để có thêm những không gian công cộng phục vụ người dân và du khách.

"Trung tâm cũng được giao nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, trong đó có các công viên để đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Điểm nhấn là công viên Bãi trước trở thành một không gian văn hóa, nghệ thuật phục vụ hàng đêm. Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần có nhiều chương trình nghệ thuật để thu hút người dân và khách du lịch. Công viên 21 Thống Nhất sắp tới trở thành một không gian văn hóa Stem để phục vụ các em học sinh và người dân có không gian để trải nghiệm. Đây là bức tranh chung du lịch Vũng Tàu trong thời gian sắp tới" ông Quỳnh cho biết thêm.

Từ những bãi biển tập trung đông khách nhưng chỉ vào mùa hè, các địa phương ven biển TP.HCM đang tìm cách tạo thêm những sản phẩm và không gian mới để thành điểm đến hoạt động quanh năm.

Việc chuyển từ khai thác lợi thế tự nhiên sang phát triển chuỗi trải nghiệm văn hóa, thể thao, ẩm thực được kỳ vọng giúp du lịch biển giảm tính mùa vụ, đồng thời tạo thêm động lực cho kinh tế dịch vụ tại các đô thị ven biển.