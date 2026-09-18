Người dân TP.HCM vui mừng khi dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sắp về đích

Gần 1.500 người tập trung trên công trường

Theo đại diện Công ty TNHH Trung Nam An Triều, nhà đầu tư dự án, toàn công trường hiện huy động gần 1.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện, máy móc như sà lan, tàu kéo, máy đào để phục vụ thi công.

Tiến độ chung của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đạt khoảng 95%, các hạng mục chính cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện phần xây dựng, lắp đặt thiết bị cơ điện, hệ thống điều khiển tự động SCADA và chỉnh trang cảnh quan.

Ghi nhận ngày 18/9 tại cống Tân Thuận, phường Tân Thuận, nhà thầu đang hoàn thiện cụm nhà quản lý, trạm bơm, máy phát điện và hạ tầng; đồng thời lắp đặt thiết bị cơ điện, máy bơm và hệ thống điều khiển SCADA.

Công nhân cũng đang nạo vét, xử lý xói lở tại khu vực thượng lưu, hoàn thiện bờ kè và thảm đá gia cố lòng rạch. Cửa van âu thuyền đã được lắp đặt. Với tiến độ đạt khoảng 95%, cống Tân Thuận dự kiến được vận hành thử trong tháng 10, kết hợp nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động chính thức.

Tại cống Tân Thuận nhà thầu đang hoàn thiện cụm nhà quản lý, trạm bơm, máy phát điện và hạ tầng

Tại cống Phú Định, phường Phú Định, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện nhà quản lý, trạm bơm, khu vực máy phát điện; lắp đặt lan can, trồng bổ sung cây xanh và thi công thảm đá gia cố. Nhà thầu cũng đẩy nhanh tiến độ thi công 4 đoạn kè, lắp đặt thiết bị điện và hệ thống điều khiển SCADA.

Ông Phạm Văn Hùng, Chỉ huy trưởng công trình cống kiểm soát triều Phú Định, cho biết nhà thầu đang hoàn thiện đường, vỉa hè và thảm nhựa tuyến đường ven kênh, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong tháng 9 để bàn giao cho cơ quan nhà nước vào tháng 10.

"Hiện nay phần xây dựng cơ bản hoàn thành. Bây giờ chủ yếu là những hạng mục hoàn thiện giai đoạn cuối. Phần mềm thì cửa van chính đã lắp đặt và vận hành trong các van âu thuyền, trạm bơm đang trong quá trình lắp đặt. Dự kiến từ nay đến cuối tháng 9 cũng hoàn thành", ông Hùng nói.

Người dân mong dự án sớm hoàn thành

Những thay đổi tại khu vực cống Phú Định khiến người dân phấn khởi. Chị Lâm Thị Sóc, ngụ phường Phú Định, cho biết trước đây khu vực thường xuyên bị ngập, cỏ sậy mọc um tùm. Mỗi khi nước dâng, rác trôi dạt vào nhà.

Sau thời gian dài chờ đợi, bờ kè và tuyến đường dọc cống Phú Định dần hoàn thành, giúp khu vực trở nên sạch đẹp, khang trang hơn.

Cảnh tất bật thi công ở khu vực cống Phú Định

"Tôi chịu cực khổ 10 năm rồi đó. Bây giờ thấy công trình xong tôi mừng lắm. Cũng cảm ơn nhà nước đã làm cho con đường khu vực này sạch sẽ, người dân cải thiện cuộc sống, ổn định. Nói chung là người dân ở đây rất mừng", chị Sóc nói.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026

Theo nhà đầu tư, trong số các cống ngăn triều lớn thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, cống Bến Nghé tại phường Sài Gòn có tiến độ cao nhất, đạt 99% và đang được vận hành thử định kỳ. Cống Phú Xuân đạt 95%; hai cống nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm đạt 96%. Các cống còn lại đạt 92–94%.

Hiện các nhà thầu tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị vận hành thử và nghiệm thu. Dự kiến toàn bộ dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành, bàn giao cho TP.HCM trong tháng 11/2026.