Các ngân hàng cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay

Thứ Năm, 17:22, 09/04/2026
VOV.VN - Các ngân hàng thương mại vừa cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Hôm nay (9/4), tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác ngân hàng dưới sự chủ trì của Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn.

Tham dự cuộc họp có các Đồng chí Phó Thống đốc NHNN; đại diện Lãnh đạo các đơn vị, Vụ, Cục NHNN; Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại (NHTM).

Cuộc họp triển khai công tác ngân hàng dưới sự chủ trì của Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn

Kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng

Thông tin tại cuộc họp, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (CSTT) cho biết: Trong 3 tháng đầu năm, NHNN đã điều hành CSTT chủ động, linh hoạt để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, NHNN điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, chủ động, phù hợp với diễn biến thị trường và mục tiêu CSTT, chào mua có kỳ hạn giấy tờ có giá hàng ngày với khối lượng phù hợp, kỳ hạn đa dạng để hỗ trợ thanh khoản, ổn định thị trường tiền tệ. Điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ phù hợp với điều kiện thị trường, hấp thu các cú sốc; phối hợp đồng bộ các công cụ, CSTT, bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Điều hành tín dụng bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng với định hướng 15% để các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện.

NHNN yêu cầu TCTD kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực bất động sản, hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng, phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, hạn chế nợ xấu gia tăng, đảm bảo an toàn hoạt động. Tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN để hỗ trợ nền kinh tế.

Thời gian gần đây, tình hình quốc tế đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường, diễn biến leo thang căng thẳng địa chính trị, quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu tăng cao, tạo áp lực lên lạm phát của các quốc gia trong khi nhu cầu vốn trong nước lớn để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra nhiều thách thức đối với công tác điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng.

Xử lý nghiêm vi phạm về huy động vốn

Về huy động vốn và cho vay, ông Phạm Chí Quang cho biết, có tình trạng một số NHTM cạnh tranh trong huy động vốn, qua đó đẩy mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tăng. Để triển khai công tác ngân hàng, NHNN đã tổ chức cuộc họp với các NHTM nhằm quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN.

Tại cuộc họp, các NHTM đã thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện  chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, các NHTM cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay sau cuộc họp ngày 9/4.

Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng; có giải pháp điều hành CSTT phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM.

Cùng với đó, NHNN tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay; xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các NHTM.

Ổn định mặt bằng lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trần Ngọc/VOV.VN
Tag: lãi suất giảm lãi suất tiền gửi lãi suất cho vay huy động vốn cạnh tranh huy động vốn NHNN
​Huy động vốn tín dụng quý I đạt thấp, tạo sức ép lên mặt bằng lãi suất

VOV.VN - Tính đến gần hết tháng 3/2026, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,15%, cao hơn nhiều so với mức tăng 0,44% của huy động vốn, thể hiện rõ áp lực thanh khoản tại các ngân hàng.

​Huy động vốn tín dụng quý I đạt thấp, tạo sức ép lên mặt bằng lãi suất

​Huy động vốn tín dụng quý I đạt thấp, tạo sức ép lên mặt bằng lãi suất

VOV.VN - Tính đến gần hết tháng 3/2026, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,15%, cao hơn nhiều so với mức tăng 0,44% của huy động vốn, thể hiện rõ áp lực thanh khoản tại các ngân hàng.

Lãi suất vay mua nhà có giảm vào nửa cuối năm?

VOV.VN - Theo chuyên gia về thị trường về nhà ở (CBRE), lãi suất vay mua nhà có thể giảm dần và duy trì dưới 10% một năm trong nửa cuối năm nay, qua đó hỗ trợ thanh khoản thị trường bất động sản.

Lãi suất vay mua nhà có giảm vào nửa cuối năm?

Lãi suất vay mua nhà có giảm vào nửa cuối năm?

VOV.VN - Theo chuyên gia về thị trường về nhà ở (CBRE), lãi suất vay mua nhà có thể giảm dần và duy trì dưới 10% một năm trong nửa cuối năm nay, qua đó hỗ trợ thanh khoản thị trường bất động sản.

Lãi suất huy động tăng nóng, xuất hiện lãi suất tiết kiệm chạm mốc 10%

VOV.VN - Thị trường tài chính đang chứng kiến sự nóng lên rõ rệt khi lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng liên tục được điều chỉnh tăng. Sau 4 năm, sự xuất hiện trở lại của mức 10%/năm báo hiệu một cuộc cạnh tranh huy động vốn mới giữa các ngân hàng.

Lãi suất huy động tăng nóng, xuất hiện lãi suất tiết kiệm chạm mốc 10%

Lãi suất huy động tăng nóng, xuất hiện lãi suất tiết kiệm chạm mốc 10%

VOV.VN - Thị trường tài chính đang chứng kiến sự nóng lên rõ rệt khi lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng liên tục được điều chỉnh tăng. Sau 4 năm, sự xuất hiện trở lại của mức 10%/năm báo hiệu một cuộc cạnh tranh huy động vốn mới giữa các ngân hàng.

