中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Campuchia thu hút 2,5 tỷ USD vốn đầu tư trong quý I/2026

Thứ Tư, 16:42, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong quý I năm 2026, Campuchia đã phê duyệt 146 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký đạt 2,5 tỷ USD, hứa hẹn tạo ra hơn 80.000 việc làm cho người lao động.

Theo thông cáo báo chí của Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), trong quý I năm 2026, các cơ quan chức năng nước này đã phê duyệt tổng cộng 146 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD, mặc dù số lượng dự án có sự thay đổi so với cùng kỳ năm trước (172 dự án), nhưng ngang bằng về số vốn đăng ký.

Hầu hết các dự án mới đăng ký đầu tư tập trung tại các tỉnh Kampong Speu, Kandal, Takeo, Phnom Penh, Svay Rieng và Preah Sihanouk dự kiến sẽ tạo ra khoảng 82.000 việc làm. Trong tổng số vốn đăng ký đầu tư 2,5 tỷ USD, khoảng 1,3 tỷ USD dành cho lĩnh vực công nghiệp, 839 triệu USD cho cơ sở hạ tầng, 300 triệu USD cho du lịch, 24 triệu USD cho nông nghiệp và chế biến nông sản.

campuchia thu hut 2,5 ty usd von dau tu trong quy i 2026 hinh anh 1
Ảnh minh họa

Một số dự án đầu tư quy mô lớn bao gồm phát triển các khu kinh tế đặc biệt (SEZ), nhà máy điện gió, nhà máy sản xuất lốp xe, nhà máy lắp ráp ô tô và xe máy. Các nhà đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất đến từ Trung Quốc (46,77%), tiếp theo là các nhà đầu tư trong nước (38,06%), Malaysia (8,14%) và Singapore (4,65%).

Hội đồng Phát triển Campuchia cho rằng, những dự án này sẽ giúp thúc đẩy môi trường đầu tư thuận lợi của Campuchia, khi Chính phủ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp ứng phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu nhằm vừa duy trì các dự án đầu tư hiện có, vừa thu hút các nguồn đầu tư mới, cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh của Campuchia.

 

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Campuchia trợ cấp 47 triệu USD/tháng để giảm tác động của giá nhiên liệu tăng cao

VOV.VN - Để giảm bớt gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp trước tác động của giá nhiên liệu tăng cao, Chính phủ Campuchia đã quyết định chi ngân sách khoảng 47 triệu USD mỗi tháng nhằm trợ giá nhiên liệu thông qua các chính sách miễn, giảm thuế mạnh tay.

VOV.VN - Để giảm bớt gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp trước tác động của giá nhiên liệu tăng cao, Chính phủ Campuchia đã quyết định chi ngân sách khoảng 47 triệu USD mỗi tháng nhằm trợ giá nhiên liệu thông qua các chính sách miễn, giảm thuế mạnh tay.

VOV.VN - Theo Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF), trong 3 tháng đầu năm nay, Campuchia đã đạt doanh thu hơn 200 triệu USD từ xuất khẩu gạo, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025.

VOV.VN - Theo Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF), trong 3 tháng đầu năm nay, Campuchia đã đạt doanh thu hơn 200 triệu USD từ xuất khẩu gạo, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025.

VOV.VN - Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao, làn sóng chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện (EV) tại Campuchia đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ghi nhận những con số tăng trưởng kỷ lục trong đầu năm 2026.

VOV.VN - Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao, làn sóng chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện (EV) tại Campuchia đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ghi nhận những con số tăng trưởng kỷ lục trong đầu năm 2026.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp