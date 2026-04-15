Campuchia thu hút 2,5 tỷ USD vốn đầu tư trong quý I/2026

Theo thông cáo báo chí của Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), trong quý I năm 2026, các cơ quan chức năng nước này đã phê duyệt tổng cộng 146 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD, mặc dù số lượng dự án có sự thay đổi so với cùng kỳ năm trước (172 dự án), nhưng ngang bằng về số vốn đăng ký.

Hầu hết các dự án mới đăng ký đầu tư tập trung tại các tỉnh Kampong Speu, Kandal, Takeo, Phnom Penh, Svay Rieng và Preah Sihanouk dự kiến sẽ tạo ra khoảng 82.000 việc làm. Trong tổng số vốn đăng ký đầu tư 2,5 tỷ USD, khoảng 1,3 tỷ USD dành cho lĩnh vực công nghiệp, 839 triệu USD cho cơ sở hạ tầng, 300 triệu USD cho du lịch, 24 triệu USD cho nông nghiệp và chế biến nông sản.

Một số dự án đầu tư quy mô lớn bao gồm phát triển các khu kinh tế đặc biệt (SEZ), nhà máy điện gió, nhà máy sản xuất lốp xe, nhà máy lắp ráp ô tô và xe máy. Các nhà đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất đến từ Trung Quốc (46,77%), tiếp theo là các nhà đầu tư trong nước (38,06%), Malaysia (8,14%) và Singapore (4,65%).

Hội đồng Phát triển Campuchia cho rằng, những dự án này sẽ giúp thúc đẩy môi trường đầu tư thuận lợi của Campuchia, khi Chính phủ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp ứng phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu nhằm vừa duy trì các dự án đầu tư hiện có, vừa thu hút các nguồn đầu tư mới, cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh của Campuchia.