Cần khẩn trương giải quyết tái định cư tại khu 4,3 ha ở Thủ Thiêm

Ngày 18/2, UBND TPHCM tổ chức họp về tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

Theo báo cáo của Sở Tài chính TPHCM, trong 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 65.485 tỷ đồng (đạt 16,14% dự toán, giảm 3,33% so với cùng kỳ). Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đồng thời, hoạt động chuyển nhượng bất động sản và đầu tư vốn của cá nhân có sụt giảm gây tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Nhìn chung, các khoản thu giảm hoặc có mức tăng trưởng thấp. Thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 1,25% so với cùng kỳ năm trước, đây là loại thu có tốc độ tăng cao nhất, tuy nhiên lại là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Thuế giá trị gia tăng giảm 1,46% so với cùng kỳ, thuế tiêu thụ đặc biệt tháng 1 vừa qua giảm 6,02% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp giảm 3,99%, ngành thương mại – dịch vụ cũng sụt giảm so với cùng kỳ. Về du lịch, tổng lượng khách quốc tế đến TPHCM tăng 5,9% so với cùng kỳ, tổng doanh thu du lịch ước đạt 13.000 tỷ, tăng 0,4% so với cùng kỳ.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị, do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngành du lịch nên có kiến nghị với Chính phủ về vấn đề thuế đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Về khó khăn, vướng mắc của lĩnh vực bất động sản, ông Phong yêu cầu phải có chính sách để tháo gỡ một số dự án hiện nay đã được Chính phủ, các bộ ngành và Thanh tra cho ý kiến để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Về vấn đề đền bù cho người dân tại Khu Công nghệ cao (Quận 9) và khu 4,3 ha Thủ Thiêm (Quận 2), ông Phong nêu rõ: “Hiện nay, phương án đền bù đã được HĐND TP thông qua rồi, bây giờ cần có phương án triển khai thế nào để giải quyết khẩn trương cho việc tái định cư tại Khu Công nghệ cao và khu 4,3 ha”./.