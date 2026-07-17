Cần Thơ tháo gỡ "điểm nghẽn" hạ tầng giao thông để các xã vùng sâu phát triển

Tại thành phố Cần Thơ, nhiều tuyến đường xuống cấp, cầu yếu, mặt đường hư hỏng đang trở thành "điểm nghẽn" kìm hãm sự phát triển của các xã vùng sâu. Trước những khó khăn trong đi lại, vận chuyển hàng hóa và khai thác tiềm năng kinh tế, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông, từng bước tháo gỡ nút thắt, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Trên tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Vĩnh Tường nhiều đoạn lầy lội, ổ gà xuất hiện dày đặc; nhiều cây cầu sắt nhỏ hẹp chỉ vừa đủ một ô tô con lưu thông nhưng lại xuống cấp nên mỗi khi xe chạy qua đều rung lắc. Nhiều tuyến đường khác ở xã cũng đang trong tình trạng tương tự. Những "điểm nghẽn" giao thông không chỉ gây khó khăn trong đi lại mà còn đang trở thành rào cản lớn đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của xã vùng sâu này.

Ông Đoàn Văn Sang và anh Nguyễn Văn Phúc– người dân ở ấp 3, xã Vĩnh Tường bộc bạch:

"Tôi thấy thời gian qua tuyến đường Ông Tà quá nhiều ổ gà, ổ voi, rất là nguy hiểm, mỗi lần chạy thì ở trong nhà cũng sợ lắm. Mong Nhà nước đầu tư sửa chữa cho người dân thuận tiện đi tới đi lui, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế của địa phương".

"Đường Kênh Ông Tà bể nhiều, tôi thấy người ta né ổ gà qua lại té ngã. Học sinh thì đi ổ gà nó bự quá sụp xuống thấy cũng ngã hoài. Cầu thì tôi thấy xuống cấp, đi lại khó khăn. Cũng mong Nhà nước hỗ trợ sửa chữa cho đường tốt hơn để bà con đi thuận tiện, an toàn, học sinh đồ đi học cũng dễ dàng".

Đường giao thông trên địa bàn xã Vĩnh Tường nhỏ hẹp, ngập nước trong mùa mưa

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Tường (cũ), xã Vĩnh Tường hiện có diện tích hơn 6.700 ha, dân số hơn 31.000 người. Xã có 2 trục giao thông chính đi qua, là đầu mối giao thông huyết mạch đấu nối từ trung tâm xã ra Quốc lộ 61 và 61C gồm: Đường Kênh xáng Nàng Mau (nằm trong qui hoạch đường tỉnh 925D) và đường Kênh 13.000 (nằm trong qui hoạch đường tỉnh 927B), còn lại là 38 tuyến giao thông nông thôn đối nội, liên ấp.

Tuy nhiên, do xuất phát điểm là địa bàn vùng sâu nên hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ và do thời gian đầu tư đã lâu nên hiện các tuyến trục giao thông chính và các tuyến giao thông nông thôn phần lớn đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường và cầu hư hỏng nhiều, đặc biệt một số đoạn đường thường xuyên bị ngập vào mùa mưa lũ hoặc triều cường dâng cao, gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và đảm bảo an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, cầu qua chợ Vĩnh Tường hiện chỉ là cầu thép tải trọng thấp, không đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa quy mô lớn. Đây chính là những "điểm nghẽn" khiến địa phương chưa khai thác được các tiềm năng, lợi thế, nhất là lợi thế về du lịch và thương mại - dịch vụ để phát triển kinh tế, xã hội.

Nhiều tuyến đường, cầu trong xã bị xuống cấp

Theo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường Nguyễn Quốc Toàn để tháo gỡ những khó khăn này, tạo điều kiện cho xã đột phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn trong thời gian tới, UBND xã đã đề xuất UBND thành phố, các Sở, ngành chức năng đầu tư, nâng cấp nhiều công trình giao thông trọng điểm như: Nâng cấp, mở rộng đường Kênh xáng Nàng Mau, đoạn từ Kênh Xóm Huế đến Kênh xáng Nàng Mau 2; Đầu tư mới đường Kênh 9 Thước (nằm trong qui hoạch đường ĐH17), đoạn từ Kênh 13.000 nhỏ đến Kênh 8.000; Nâng cấp, mở rộng trục chính đường Kênh 13.000 nhỏ; Nâng cấp, sửa chữa đường Kênh Gốc Mít kết nối từ QL61 vào Khu du lịch sinh thái Việt – Úc, Lâm trường tràm và Hồ nước ngọt Hậu Giang; Đầu tư mới đường Kênh Tư Đỏ, đoạn từ Kênh xáng Nàng Mau đến đường dân sinh Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, kết nối từ Trạm dừng nghỉ cao tốc đi ngang qua Khu du lịch Sinh thái Việt – Úc, Hồ nước ngọt Hậu Giang về trung tâm xã; Nâng cấp, sửa chữa đường Kênh 9 Thước đoạn từ đường Ba Liên - Ông Tà, xã Vị Thủy đến Kênh 13.000 nhỏ; Nâng cấp, mở rộng cầu qua chợ Vĩnh Tường nhằm phục vụ giao thương hàng hóa cho nhân dân và tiểu thương buôn bán, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân…

“Hiện thì cầu, đường, các hệ thống giao thông trên địa bàn đang xuống cấp trầm trọng. Xã cũng đề nghị thành phố quan tâm xem xét đầu tư cho xã Vĩnh Tường có điều kiện để giao thông đi lại thuận lợi, cũng như là tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương" - ông Toàn cho biết.

Qua khảo sát thực tế và làm việc với xã Vĩnh Tường, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã thống nhất chủ trương hỗ trợ nguồn kinh phí để ưu tiên sửa chữa, nâng cấp cấp bách một số tuyến đường và cầu xuống cấp trên địa bàn xã. Đây được xem là tín hiệu tích cực, đáp ứng mong mỏi của người dân sau nhiều năm phải đi lại trên những tuyến đường hư hỏng, cầu yếu.

Các tuyến giao thông nông thôn phần lớn đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường và cầu hư hỏng nhiều

Theo Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, Vĩnh Tường là xã thuần nông, chủ yếu sản xuất lúa chất lượng cao, điều kiện hạ tầng giao thông kết nối, trụ sở làm việc còn khó khăn, trang thiết bị, máy móc còn thiếu. Để hoàn thành nhiệm vụ, xã Vĩnh Tường rất cần sự hỗ trợ của thành phố; sở, ngành thành phố quan tâm phân bổ vốn cho địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát quy hoạch phát triển nông thôn, bám sát các tuyến giao thông chiến lược đã được quy hoạch như Đường tỉnh 925D và Đường tỉnh 927B. Riêng các sở, ngành liên quan khảo sát, đề xuất phương án sửa chữa, gia cố các cầu yếu và ưu tiên xử lý các tuyến giao thông xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên và các Sở, ngành tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Vĩnh Tường

Những tuyến đường thông suốt, những cây cầu kiên cố không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, vận chuyển hàng hóa dễ dàng mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, thương mại, du lịch ở các xã vùng sâu. Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố cùng quyết tâm của địa phương, những "điểm nghẽn" về hạ tầng giao thông tại xã Vĩnh Tường nói riêng và các xã vùng sâu nói chung từng bước sẽ được tháo gỡ, tạo động lực để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao đời sống người dân và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của thành phố Cần Thơ.