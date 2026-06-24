Cần Thơ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số

Theo Sở Tài chính Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP ước tăng 7,4% so với cùng kỳ. Quy mô nền kinh tế đạt trên 165.000 tỷ đồng, cùng với đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 41.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng.

Cần Thơ tìm giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt trên 127.700 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ ngoại tệ tăng so với cùng kỳ, đạt hơn 50% kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu đạt gần 721 triệu USD, tăng 10,7%.

Theo ông Lê Thanh Tâm, môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố có 2.448 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 12.190 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố cũng thu hút mới 90 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 6.800 tỷ đồng; cấp mới một dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 210 triệu USD.

Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện

Đến nay, thành phố có 295 dự án đầu tư ngoài ngân sách ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 236.000 tỷ đồng; 303 dự án trong các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 138.000 tỷ đồng và 123 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 2,7 tỷ USD.

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan nhưng Cần Thơ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như tăng trưởng kinh tế chưa đạt kịch bản đề ra; sức mua thị trường phục hồi chậm; tác động từ biến động kinh tế thế giới và các rào cản thương mại quốc tế; chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa tạo được những đột phá mạnh mẽ.

Cần Thơ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ Lê Thanh Tâm cho biết, trong 6 tháng cuối năm nay, Cần Thơ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, logistics và du lịch; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

"Thành phố tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô của thành phố. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và huy động các nguồn lực cho phát triển. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, logistics và du lịch, nâng cao năng lực xuất khẩu và hội nhập quốc tế. Thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp", ông Tâm nói.