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Chậm thông báo doanh thu, hộ kinh doanh nào chưa bị phạt?

Chủ Nhật, 11:34, 18/10/2026
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VOV.VN - Cục Thuế cho biết, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống chậm nộp thông báo doanh thu có thể chưa bị xử phạt nếu chỉ phát sinh nghĩa vụ thông báo. Tuy nhiên, nếu thuộc diện phải kê khai các loại thuế, phí khác, người nộp thuế vẫn có thể bị xử phạt theo quy định.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế tại Công văn số 7404/CT-PC ngày 6/10/2026, việc xử lý hành vi chậm nộp hoặc không nộp Mẫu số 01/TKN-CNKD phụ thuộc vào nghĩa vụ thuế thực tế của từng hộ kinh doanh, không chỉ căn cứ vào tên hoặc số hiệu biểu mẫu.

Cụ thể, đối với hộ kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026, có doanh thu thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống và không phát sinh nghĩa vụ kê khai các loại thuế, phí khác, người nộp thuế chỉ phải thực hiện thông báo doanh thu theo quy định.

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Thời hạn thông báo doanh thu phát sinh đến hết ngày 30/6/2026 là ngày 31/7/2026. Nếu quá thời hạn này mà hộ kinh doanh chưa nộp hoặc nộp chậm thông báo, hành vi được xác định là vi phạm thời hạn thông báo.

Tuy nhiên, qua rà soát các quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 13 và Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, Cục Thuế xác định hiện chưa có chế tài xử phạt đối với hành vi chậm nộp loại thông báo doanh thu nêu trên.

Quy định này chỉ áp dụng với trường hợp thuộc diện thông báo doanh thu và không phát sinh nghĩa vụ kê khai các loại thuế, phí khác. Việc chưa có chế tài xử phạt không đồng nghĩa với việc người nộp thuế được miễn nghĩa vụ thông báo doanh thu.

Cục Thuế lưu ý, Mẫu số 01/TKN-CNKD được sử dụng cho cả mục đích thông báo doanh thu và kê khai thuế năm. Do đó, cần phân biệt rõ nghĩa vụ mà hộ kinh doanh phải thực hiện trong từng trường hợp.

Với hộ kinh doanh có doanh thu thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống, nếu chỉ phát sinh nghĩa vụ thông báo doanh thu thì không phải kê khai số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên mẫu này.

Ngược lại, nếu phát sinh nghĩa vụ kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường hoặc phí bảo vệ môi trường, hộ kinh doanh phải kê khai các khoản tương ứng theo quy định.

Trong trường hợp này, nếu chậm nộp hoặc không nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn, người nộp thuế có thể bị xử phạt theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành trốn thuế, việc xử lý sẽ được xem xét theo Điều 17 của nghị định.

Như vậy, việc có bị xử phạt hay không phụ thuộc vào nghĩa vụ thuế, phí thực tế phát sinh. Hộ kinh doanh không nên mặc nhiên cho rằng mọi trường hợp chậm nộp Mẫu số 01/TKN-CNKD đều không bị phạt.

Đối với trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế điện tử do sự cố kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin, Cục Thuế hướng dẫn: nếu sự cố được cơ quan thuế thông báo trên cổng thông tin điện tử theo quy định, người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính đối với việc chậm nộp hồ sơ do sự cố này.

Đối với hộ kinh doanh thuộc diện thông báo doanh thu, doanh thu thực tế phát sinh trong 6 tháng cuối năm 2026 phải được thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất vào ngày 31/1/2027.

Hộ kinh doanh thực hiện thông báo theo Mẫu số 01/TKN-CNKD quy định tại Thông tư 18/2026/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 50/2026/TT-BTC.

Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế xác định đúng nghĩa vụ của mình, thực hiện thông báo doanh thu và kê khai thuế đầy đủ, đúng thời hạn để tránh các vi phạm có thể phát sinh.

PV/VOV.VN
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