English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sẽ đơn giản cách tính thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Thứ Hai, 10:36, 05/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Tài chính định hướng đơn giản hóa phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, qua đó giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập, hoạt động và rút khỏi thị trường.

Tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết khu vực doanh nghiệp đang có những tín hiệu tích cực, song vẫn đối mặt nhiều khó khăn.

Trong 9 tháng, cả nước có khoảng 223.900 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, trong khi khoảng 172.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, qua theo dõi hoạt động của ngành thuế, một bộ phận doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Do đó, bên cạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, ngành tài chính cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật về thuế.

se don gian cach tinh thue cho ho kinh doanh, doanh nghiep nho hinh anh 1
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng cho hay, thời gian qua, chúng ta đã cắt giảm nhiều thủ tục và chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, đây vẫn là lĩnh vực cần tiếp tục cải cách, bởi nếu thủ tục gia nhập thị trường, hoạt động và rút khỏi thị trường còn phức tạp thì sẽ tạo thêm chi phí cho doanh nghiệp. “Đối với chính sách thuế, Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn thiện các quy định theo hướng đơn giản hóa, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.

Đặc biệt, với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, định hướng là đơn giản hóa phương pháp tính thuế, phù hợp với quy mô và khả năng quản trị của từng nhóm.

Theo Bộ trưởng, phương pháp tính thuế càng đơn giản, minh bạch thì người dân, doanh nghiệp càng dễ thực hiện nghĩa vụ, đồng thời cơ quan thuế cũng thuận lợi hơn trong công tác quản lý.

Ngành thuế cũng tiếp tục triển khai làm sạch dữ liệu mã số thuế. Mục tiêu là giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi trong quá trình gia nhập và hoạt động trên thị trường, đồng thời giúp việc chấm dứt hoạt động được thực hiện nhanh gọn, minh bạch hơn.

Về lĩnh vực nhà ở, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết các cơ quan đang sửa đổi Luật Bất động sản và Luật Nhà ở, trong đó nhấn mạnh định hướng phát triển nhà ở cho thuê dài hạn bên cạnh nhà ở xã hội. Theo ông, đây là cách tiếp cận nhằm tạo thêm lựa chọn về chỗ ở với chi phí hợp lý cho người dân, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu sở hữu nhà.

Đối với chính sách đất đai, Bộ trưởng cho biết định hướng tiếp tục sửa đổi Luật Đất đai, trong đó chú trọng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chính sách đối với người bị thu hồi đất, theo Bộ trưởng, không chỉ dừng ở việc thu hồi và đền bù mà cần tính toán để “bảo đảm người dân có chỗ ở tốt hơn, môi trường sống tốt hơn và sinh kế tốt hơn” khi đất được thu hồi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về công tác điều hành giá, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng sức ép hiện nay vẫn rất lớn, đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu. Trước những diễn biến của giá dầu thế giới, từ đầu năm, các cơ quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp liên quan đến thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và các chính sách khác đối với xăng dầu.

Việc điều chỉnh chính sách thuế, kết hợp các biện pháp điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đã góp phần hạn chế mức tăng giá trong nước, giảm áp lực đối với người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh, kiểm soát giá xăng dầu có ý nghĩa quan trọng đối với kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Đối với giá điện, Bộ Tài chính cũng đang tính toán các giải pháp nhằm hạn chế tác động đến người dân, nhất là giá điện sinh hoạt, đồng thời bảo đảm cân đối giữa yêu cầu ổn định giá và bảo đảm nguồn cung. Bộ trưởng lưu ý cần tính toán các yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguồn cung điện, trong đó có diễn biến thời tiết và tình trạng hạn hán có thể tác động đến nguồn thủy điện. Vì vậy, cần chủ động tính toán các nguồn cung khác và có giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực đối với công tác điều hành kinh tế hiện nay vẫn rất lớn. Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là nhiệm vụ đầy thách thức, nhất là khi quý IV được yêu cầu đạt mức tăng trưởng khoảng 12,5%.

Trong thời gian tới, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Mục tiêu là giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống nhân dân và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Tuyệt đối không để thiếu điện, thiếu xăng dầu cuối năm
Thứ trưởng Bộ Tài chính: Tuyệt đối không để thiếu điện, thiếu xăng dầu cuối năm

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, trong những tháng cuối năm sẽ tập trung đảm bảo an ninh năng lượng, thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu – hai mặt hàng chiến lược quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Tuyệt đối không để thiếu điện, thiếu xăng dầu cuối năm

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Tuyệt đối không để thiếu điện, thiếu xăng dầu cuối năm

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, trong những tháng cuối năm sẽ tập trung đảm bảo an ninh năng lượng, thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu – hai mặt hàng chiến lược quan trọng.

Bộ trưởng Tài chính: Sửa luật để ngân sách linh hoạt nhưng vẫn giữ kỷ luật
Bộ trưởng Tài chính: Sửa luật để ngân sách linh hoạt nhưng vẫn giữ kỷ luật

VOV.VN - Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm giải trình, đồng thời thu hẹp phạm vi chuyển nguồn, nâng hiệu quả sử dụng ngân sách và đầu tư công.

Bộ trưởng Tài chính: Sửa luật để ngân sách linh hoạt nhưng vẫn giữ kỷ luật

Bộ trưởng Tài chính: Sửa luật để ngân sách linh hoạt nhưng vẫn giữ kỷ luật

VOV.VN - Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm giải trình, đồng thời thu hẹp phạm vi chuyển nguồn, nâng hiệu quả sử dụng ngân sách và đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính lý giải mức giảm 30% thuế, chọn ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng
Bộ trưởng Bộ Tài chính lý giải mức giảm 30% thuế, chọn ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, sẽ đề xuất nâng ngưỡng doanh thu để doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập theo tỷ lệ phần trăm trên doanh số từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng, qua đó mở rộng diện doanh nghiệp được hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính lý giải mức giảm 30% thuế, chọn ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng

Bộ trưởng Bộ Tài chính lý giải mức giảm 30% thuế, chọn ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, sẽ đề xuất nâng ngưỡng doanh thu để doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập theo tỷ lệ phần trăm trên doanh số từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng, qua đó mở rộng diện doanh nghiệp được hỗ trợ.

Bộ Tài chính đề xuất về thuế để gỡ khó cho các dự án trọng điểm, đặc thù
Bộ Tài chính đề xuất về thuế để gỡ khó cho các dự án trọng điểm, đặc thù

VOV.VN - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Bộ Tài chính đề xuất về thuế để gỡ khó cho các dự án trọng điểm, đặc thù

Bộ Tài chính đề xuất về thuế để gỡ khó cho các dự án trọng điểm, đặc thù

VOV.VN - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp