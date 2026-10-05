Sẽ đơn giản cách tính thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết khu vực doanh nghiệp đang có những tín hiệu tích cực, song vẫn đối mặt nhiều khó khăn.

Trong 9 tháng, cả nước có khoảng 223.900 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, trong khi khoảng 172.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, qua theo dõi hoạt động của ngành thuế, một bộ phận doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Do đó, bên cạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, ngành tài chính cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật về thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng cho hay, thời gian qua, chúng ta đã cắt giảm nhiều thủ tục và chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, đây vẫn là lĩnh vực cần tiếp tục cải cách, bởi nếu thủ tục gia nhập thị trường, hoạt động và rút khỏi thị trường còn phức tạp thì sẽ tạo thêm chi phí cho doanh nghiệp. “Đối với chính sách thuế, Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn thiện các quy định theo hướng đơn giản hóa, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.

Đặc biệt, với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, định hướng là đơn giản hóa phương pháp tính thuế, phù hợp với quy mô và khả năng quản trị của từng nhóm.

Theo Bộ trưởng, phương pháp tính thuế càng đơn giản, minh bạch thì người dân, doanh nghiệp càng dễ thực hiện nghĩa vụ, đồng thời cơ quan thuế cũng thuận lợi hơn trong công tác quản lý.

Ngành thuế cũng tiếp tục triển khai làm sạch dữ liệu mã số thuế. Mục tiêu là giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi trong quá trình gia nhập và hoạt động trên thị trường, đồng thời giúp việc chấm dứt hoạt động được thực hiện nhanh gọn, minh bạch hơn.

Về lĩnh vực nhà ở, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết các cơ quan đang sửa đổi Luật Bất động sản và Luật Nhà ở, trong đó nhấn mạnh định hướng phát triển nhà ở cho thuê dài hạn bên cạnh nhà ở xã hội. Theo ông, đây là cách tiếp cận nhằm tạo thêm lựa chọn về chỗ ở với chi phí hợp lý cho người dân, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu sở hữu nhà.

Đối với chính sách đất đai, Bộ trưởng cho biết định hướng tiếp tục sửa đổi Luật Đất đai, trong đó chú trọng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chính sách đối với người bị thu hồi đất, theo Bộ trưởng, không chỉ dừng ở việc thu hồi và đền bù mà cần tính toán để “bảo đảm người dân có chỗ ở tốt hơn, môi trường sống tốt hơn và sinh kế tốt hơn” khi đất được thu hồi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về công tác điều hành giá, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng sức ép hiện nay vẫn rất lớn, đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu. Trước những diễn biến của giá dầu thế giới, từ đầu năm, các cơ quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp liên quan đến thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và các chính sách khác đối với xăng dầu.

Việc điều chỉnh chính sách thuế, kết hợp các biện pháp điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đã góp phần hạn chế mức tăng giá trong nước, giảm áp lực đối với người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh, kiểm soát giá xăng dầu có ý nghĩa quan trọng đối với kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Đối với giá điện, Bộ Tài chính cũng đang tính toán các giải pháp nhằm hạn chế tác động đến người dân, nhất là giá điện sinh hoạt, đồng thời bảo đảm cân đối giữa yêu cầu ổn định giá và bảo đảm nguồn cung. Bộ trưởng lưu ý cần tính toán các yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguồn cung điện, trong đó có diễn biến thời tiết và tình trạng hạn hán có thể tác động đến nguồn thủy điện. Vì vậy, cần chủ động tính toán các nguồn cung khác và có giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực đối với công tác điều hành kinh tế hiện nay vẫn rất lớn. Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là nhiệm vụ đầy thách thức, nhất là khi quý IV được yêu cầu đạt mức tăng trưởng khoảng 12,5%.

Trong thời gian tới, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Mục tiêu là giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống nhân dân và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.