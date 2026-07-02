Chặn lừa đảo, bảo vệ hơn 5.200 tỷ đồng của hơn 1,5 triệu lượt khách hàng

Chia sẻ tại Họp báo của NHNN sáng 2/7 nhằm thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026, ông Hoàng Minh Tiến - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đánh giá cao về hiệu quả từ hệ thống bảo vệ dòng tiền mang tên SIMO, hay còn gọi là SIMO247.

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Ông Hoàng Minh Tiến cho biết: Tính đến hết ngày 29/6/2026, dịch vụ truy vấn trạng thái tài khoản thanh toán và ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật đã được triển khai sâu rộng đến khách hàng của 12 tổ chức tín dụng cùng 3 tổ chức trung gian thanh toán.

"Hệ thông SIMO đã chủ động phát hiện và hỗ trợ phát đi cảnh báo đến khoảng 4,6 triệu lượt khách hàng. Nhờ những tín hiệu kịp thời đó, đã có hơn 1,5 triệu lượt khách hàng quyết định tạm dừng hoặc hủy bỏ hoàn toàn giao dịch ngay trước khi dòng tiền bị chuyển đi, giúp giải cứu thành công một lượng tài sản khổng lồ cho người dân với tổng số tiền tương ứng lên tới hơn 5,2 nghìn tỷ đồng", ông Tiến nói.

Ông Hoàng Minh Tiến - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN)

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cũng cho hay, bên cạnh "lá chắn" SIMO, chiến dịch làm sạch dữ liệu và xác thực sinh trắc học cũng ghi nhận những con số kỷ lục nhằm chặn đứng nguy cơ sử dụng tài khoản rác cho mục đích bất hợp pháp.

Tính đến ngày 26/6/2026, toàn ngành ngân hàng đã có hơn 162,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,6 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% tổng lượng tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số.

Hiện tại, hệ thống ghi nhận có 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán triển khai ứng dụng căn cước công dân gắn chip qua điện thoại, 64 tổ chức tín dụng triển khai thiết bị tại quầy và 22 tổ chức tín dụng cùng 7 trung gian thanh toán đã tích hợp chính thức ứng dụng VNeID.

Theo ông Hoàng Minh Tiến, trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng các lỗ hổng bảo mật (của thiết bị người dùng và công nghệ sinh trắc học) thực hiện tấn công vượt qua cơ chế xác thực sinh trắc học của các ngân hàng nhằm chiếm đoạt, mua bán tài khoản, phục vụ cho hoạt động tội phạm, cuối năm 2025 NHNN đã ban hành Thông tư số 77/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2024/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng, đồng thời có nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức trong Ngành thực hiện các biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến, cụ thể:

Thời gian tới, NHNN tiếp tục nghiên cứu ban hành, cập nhật các văn bản pháp luật và chỉ đạo các TCTD triển khai các giải pháp tăng cường an toàn bảo mật, đáp ứng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế để bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin và phòng chống gian lận, lừa đảo trực tuyến. Đồng thời, triển khai Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và NHNN trong công tác chống lừa đảo trực tuyến (Kế hoạch số 513/KHPH-BCA-NHNNVN ngày 23/6/2026).