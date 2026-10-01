Chi tiết mức thu phí toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, theo biểu giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được VEC ban hành, công bố và niêm yết từ ngày 10/8/2025, đơn giá cơ sở là 2.000 đồng/xe/km. Mức tiền thực tế phụ thuộc vào nhóm phương tiện và hành trình.

Cụ thể, xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và xe buýt vận tải khách công cộng, mức phí cho các hành trình được công bố dao động từ 5.341 đồng đến 111.694 đồng. Riêng xe đi xuyên tuyến từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương ra đến QL51 có mức phí 111.694 đồng/lượt, đã bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (VAT).

Với các nhóm phương tiện lớn hơn, hành trình từ đoạn giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến QL51 có mức phí là: xe từ 12 đến 30 chỗ; xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn: 167.540 đồng/lượt. Xe từ 31 chỗ trở lên; xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn: 223.387 đồng/lượt. Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe container dưới 40 feet là 279.234 đồng/lượt. Xe tải từ 18 tấn trở lên; xe container từ 40 feet trở lên: 446.774 đồng/lượt.

Mức thu phí trên cao tốc được quy định theo tuỳ loại phương tiện - (Ảnh: Thái Hữa)

Đối với những hành trình ngắn hơn, mức phí được tính tương ứng theo quãng đường. Chẳng hạn, ô tô dưới 12 chỗ đi từ TP.HCM - Trung Lương đến QL1A có mức phí 5.341 đồng, đến QL50 là 25.625 đồng, đến Nguyễn Văn Tạo là 41.531 đồng, đến Phước An là 97.848 đồng và đến QL51 là 111.694 đồng/lượt.

Theo phương án tổ chức giao thông, tốc độ khai thác trên tuyến chính chủ yếu tối đa 90km/h, tối thiểu 60km/h. Riêng đoạn Km16+600 - Km21+850 có tốc độ tối đa 80km/h.

Tại đường nhánh, tốc độ tối đa 50km/h; một số vị trí nút giao, đường kết nối có tốc độ tối đa 40km/h. Người điều khiển phương tiện phải tuân thủ tốc độ được quy định trên hệ thống biển báo tại từng đoạn tuyến, nút giao và công trình cầu.