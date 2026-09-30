Mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực ở Đồng Nai ngập sâu

Nước ngập sâu nhiều tuyến đường huyết mạch

Mưa lớn từ tối 29/9 đến sáng 30/9, biến hàng loạt tuyến đường và khu dân cư tại phường Long Thành, TP. Đồng Nai (trước là huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) thành những dòng sông.

Mưa ngập các con đường khiến nhiều phương tiện chết máy (ảnh: CTV)

Tại các khu vực trọng điểm như khu phố Bưng Môn, khu phố Lộc An và tuyến đường ĐT769, nước dâng qua bánh xe, khiến vô số phương tiện, đặc biệt là xe máy chết máy hàng loạt, giao thông rơi vào cảnh hỗn loạn.

Công an phường Long Thành và Ban Chỉ huy quân sự phường đã cử 100% lực lượng cắm chốt tại các điểm ngập sâu, vừa phân luồng giao thông, cảnh báo vị trí nguy hiểm, vừa trực tiếp hỗ trợ đẩy xe, dẫn đường cho người dân qua khu vực an toàn.

Lực lượng chức năng phường Long Thành đẩy xe máy giúp người dân ra khỏi vùng ngập (ảnh: Công an phường Long Thành)

Các cán bộ, chiến sĩ còn đi sâu vào từng ngõ hẻm, tiếp cận những hộ dân bị nước tràn vào nhà, giúp bà con di chuyển tài sản, kê cao đồ đạc nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Học sinh được lực lượng chức năng đưa qua vùng ngập (ảnh: Công an TP. Đồng Nai)

Hiện tại, nhiều khu vực ở Long Thành vẫn còn ngập sâu, lực lượng chức năng đang tiếp tục duy trì lực lượng, bám nắm địa bàn 24/24h, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.

Cũng như ở Long Thành, các khu vực ở xã Long Phước, TP. Đồng Nai (cũng thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũ) cũng bị ngập. Lực lượng công an, quân đội cũng đang túc trực để hỗ trợ người dân.

Lực lượng chức năng xã Long Phước vào tận nhà dân để cứu hộ (ảnh: xã Long Phước)

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng

Cũng trong ngày 30/9, Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai phát đi thông báo khẩn về nguy cơ ngập lụt diện rộng do mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao trên hạ lưu sông Đồng Nai và sông La Ngà.

Ghi nhận lúc 7h sáng nay, sông Đồng Nai (trạm Tà Lài), mực nước đạt 112,08m (trên báo động 1 là 0,08m). Sông La Ngà (trạm Phú Hiệp), mực nước vọt lên 106m (trên báo động 2 là 0,5m). Hạ lưu sông Đồng Nai (trạm Biên Hòa), đỉnh triều đạt 1,98m lúc 6h30 (sát mức báo động 2).

Lực lượng chức năng xã Long Phước giúp các hộ dân di chuyển đồ đạc ra khỏi chỗ ngập (ảnh: Xã Long Phước)

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước đỉnh triều tại trạm Biên Hòa sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động từ trên báo động 1 (1,8m) đến xấp xỉ Báo động 2 (2m). Các khu vực đối mặt nguy cơ ngập cao gồm vùng ven sông La Ngà, gồm xã, phường: Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và vùng phụ cận (cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 2).

Lực lượng chức năng đưa phương tiện người dân ra khỏi vùng ngập (ảnh: Công an TP. Đồng Nai)

Hạ lưu sông Đồng Nai, các khu vực trũng thấp thuộc xã, phường: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An (Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1).

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sinh sống tại các vùng trũng thấp, ven sông suối cần chủ động phương án di dời tài sản, đề phòng nguy cơ mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập sâu và sạt lở bờ sông nghiêm trọng.