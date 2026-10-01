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Cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông tuyến

Thứ Năm, 08:50, 01/10/2026
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VOV.VN - Tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến, hàng loạt phương tiện xếp hàng chờ trải nghiệm ngay từ giữa đêm. Dự án tạo ra trục kết nối chiến lược, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Đông và Tây Nam Bộ.

Đúng 0h ngày 1/10, dòng xe theo hướng từ Quốc lộ 51 - TP.Đồng Nai vào cao tốc Bến Lức - Long Thành bắt đầu lăn bánh qua nút giao Phước An đến cầu Phước Khánh, Bình Khánh qua TP.HCM để đi về miền Tây.

Ở chiều ngược lại từ miền Tây về Đồng Nai, xe vào tuyến trễ hơn, tuy nhiên từ giữa đêm cũng rất nhiều tài xế cùng phương tiện là xe khách, xe tải chở hàng, xe cá nhân cũng có mặt chờ thời khắc đi thông toàn tuyến.

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Những phương tiện đầu tiên lăn bánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành lúc rạng sáng 1/10 (ảnh: Minh Tuệ)

Trước đây, người dân miền Tây đi Đồng Nai hoặc các tỉnh, thành phía Đông Nam Bộ thường phải qua nhiều tuyến đường của TP.HCM. Tùy điểm xuất phát và điểm đến, hành trình có thể đi qua Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 1, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây…

Khi cao tốc Bến Lức – Long Thành thông xe, phương tiện có thể di chuyển từ nút giao Mỹ Yên đi theo cao tốc TP.HCM - Trung Lương, sau đó chuyển vào cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Từ đây, xe chạy theo hướng Đông, xuyên qua khu vực phía Nam TP.HCM, vượt sông Soài Rạp, sông Lòng Tàu, qua cầu Bình Khánh, cầu Phước Khánh rồi tiếp tục vào địa bàn Đồng Nai.

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Những phương tiện đầu tiên chờ được trải nghiệm tuyến cao tốc nối Đông - Tây Nam bộ (ảnh: Minh Tuệ)

Qua nút giao Phước An, phương tiện có thể kết nối Nhơn Trạch, cảng Phước An và các tuyến đường trong khu vực. Tiếp tục theo hướng tuyến, xe có thể kết nối Quốc lộ 51 để đi các khu vực khác của Đồng Nai và hướng về Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Từ hành lang này, các hướng kết nối cũng được mở rộng hơn tới khu vực trung tâm TP. Đồng Nai, các tỉnh phía Bắc, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km, đi qua địa bàn Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp.

Trước đó, vào 1/2025, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) lần lượt đưa vào khai thác các đoạn tuyến đủ điều kiện, gồm đoạn từ nút giao Mỹ Yên (đoạn Km0+700) kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850) và đoạn từ nút giao Phước An (Km50+530) đến nút giao QL51 đoạn qua Đồng Nai (Km57+581), với tổng chiều dài gần 30 km.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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